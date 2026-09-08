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影／女護理師遭賓士男二度輾壓亡 檢察官今相驗 死者母掩面哭泣

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭林姓男子駕駛賓士車撞上，林男肇事後沒停車，還迴轉將陳女二度輾壓，導致陳女頭顱破裂致死，林男隨後開車逃逸，警方循線查緝林男到案，正在警詢釐清案發經過，檢察官今天下午在台中殯儀館相驗，死者母親在親人的陪同下進入相驗室辦公室，途中忍不住掩面哭泣。

此案今天下午2時許，由台中地檢署檢察官洪渝婷負責相驗，陳姓護理師的母親、弟弟及祖父在場，等待相驗程序期間，家屬情緒悲痛，陳母進入相驗辦公室的途中，忍不住掩面哭泣。

檢警調查，林姓男子（30歲）無業，今天凌晨1時許，駕駛賓士車由西區柳川西路往民生路方向行駛，欲左轉民權路，左轉時撞上步行走斑馬線、穿越柳川東路的陳姓女護理師（38歲），林車撞擊陳女，陳女被撞飛約40公尺後倒地，林男再往前行駛後，在巷民族路口迴轉，再輾過倒地的陳女頭顱，隨後逃逸，救護車獲報到場時，陳女已明顯死亡。

檢警後續循線查緝逃逸的林男到案，林男無酒精、毒品反應，但林男在撞擊陳女後，回車二度撞擊，涉殺人、肇事逃逸致人於死罪，警詢後將建請檢察官羈押，以利後續訴追犯行。

據瞭解，陳女為彰化二林人，任職護理師多年，視病如親，深受同事與病友信賴，個性體貼、生活單純，休假常返鄉陪伴家人，3年前父親因肝病過世，陳女強忍悲痛與弟妹相互扶持度過難關，未料悲劇再度降臨。

陳女的八旬祖父獲報後，連夜在親友陪同下，趕抵台中認屍，面對愛孫遺體悲慟難抑、老淚縱橫，3年內接連痛失愛子與長孫女，在場員警與醫護見狀也不禁鼻酸。

陳女阿公說，肇事的駕駛很「夭壽（缺德）、惡質」，沒死也要撞到死，後來落網後說是因為疲勞駕駛，才發生車禍，但連撞兩次，「這還是人嗎，要怎麼交代」，孫女很乖，在台中擔任護理師，也不認識肇事駕駛，希望檢警給孫女公道。

陳姓女護理師今天凌晨在西區遭林男駕駛的賓士車撞死，賓士車頭下方有撞擊刮痕。記者陳宏睿／攝影
陳姓女護理師今天凌晨在西區遭林男駕駛的賓士車撞死，賓士車頭下方有撞擊刮痕。記者陳宏睿／攝影

陳姓女護理師今天凌晨在西區遭林男駕駛的賓士車撞死，陳母（右二）今天下午配合檢察官相驗，途中忍不住掩面哭泣。記者陳宏睿／翻攝
陳姓女護理師今天凌晨在西區遭林男駕駛的賓士車撞死，陳母（右二）今天下午配合檢察官相驗，途中忍不住掩面哭泣。記者陳宏睿／翻攝

陳姓女護理師今天凌晨在西區遭林男駕駛的賓士車撞死，賓士車頭下方有撞擊刮痕。記者陳宏睿／攝影
陳姓女護理師今天凌晨在西區遭林男駕駛的賓士車撞死，賓士車頭下方有撞擊刮痕。記者陳宏睿／攝影

賓士 護理師 檢察官 殺人 台中

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