台中38歲女護理師遭賓士男2度高速輾死 高大成痛批：心肝有夠狠！

台中38歲陳姓女護理師今天凌晨1時許，步行通過西區柳川東路口時，疑遭林姓男子駕駛賓士車撞飛，民眾目擊，賓士車迴轉二度輾壓，造成陳女頭顱破裂當場慘死。對此，中山附醫法醫科主任高大成痛批林嫌，「這心肝有夠狠」。

警方查出，林男肇事後開車逃逸，經警方致電聯繫才投案，未查出有酒駕、毒駕情事；林男落網時精神狀況不穩，是否擔心高額醫藥與賠償費，而將陳女輾過，待釐清，後續暫依肇事逃逸致人於死罪等罪偵辦。

高大成研判，林男可能出過車禍被纏上，「活人難纏、死人好處理」，對方萬一變殘廢會賠到走投無路，所以都會想乾脆撞死；林男未驗出毒品反應，但仍需透過毛髮檢驗確認過往是否有吸毒狀況。

高大成分析，從車輛行駛畫面來看，林嫌撞人後還能精準迴轉折返，顯然並非處於精神恍惚的狀態，而是蓄意回頭加害，行為極其殘忍，不管有何藉口都必須受到法律嚴懲。

高大成研判，林男涉肇事逃逸，竟又回來把人輾過去，未來面對司法審判，檢方應會定殺人罪，畢竟陳女倒地不能動，林男再返回肇事地點輾過，甚至車輪又彈跳起來，「真的這心肝有夠狠」。