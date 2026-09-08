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桃園保大體能特訓搬進健身房！10天強化提升員警戰力

桃園電子報／ 桃園電子報

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健身房派出具有專業證照的教練團，針對員警高壓、高風險的工作特性，量身打造專屬課程。圖：警方提供

為了全面提升員警的執勤爆發力與應變能力，桃園市保安警察大隊特別於本年度警察常年訓練期間，首創結合轄區內知名健身房，展開為期10天的「閃電街頭戰警體能強化特訓」。由健身房派出具有專業證照的教練團，針對員警高壓、高風險的工作特性，量身打造專屬的「肌耐力與核心爆發力」進階課程。

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引進現代化重訓器材與科學化體能檢測，有效提升員警的身體素質。圖：警方提供

保安大隊大隊長詹枝松表示，犯罪型態瞬息萬變，高強度街頭執法往往需要極佳的體能應對。此次常訓一改傳統訓練模式，將訓練場地外移至專業健身房，引進現代化重訓器材與科學化體能檢測，有效提升員警的身體素質，同時讓同仁在高壓的環境之下，舒展身心、解放壓力，來面對更嚴峻的街頭挑戰。

參與特訓的閃電戰警們反應熱烈，紛紛表示科學化重訓不僅減少了運動傷害，更顯著增強了執勤時的對抗力，也只有擁有強健的體魄作為後盾，才能確保自身安全，進而守護轄區治安，讓市民生活更安心。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園保大體能特訓搬進健身房！10天強化提升員警戰力

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