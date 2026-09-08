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中壢7旬翁送孫上學失聯8小時 警調電眼發現他出沒在這

桃園電子報／ 桃園電子報

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經中壢警方調閱監視器，發現老翁出沒在楊梅區，立即通報當地警方到場共同搜尋，於晚間18時許終於找到老翁。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名7旬失智老翁日前上午8時許與家人帶孫子前往安親班途中，不慎在中壢區元化路二段附近走失。家屬四處尋找仍無所獲，直到當日下午16時許向中壢警分局報案，此時老翁已失聯近8小時，令家屬焦急萬分，十分擔心。後續經警方調閱監視器，發現老翁出沒在楊梅區，立即通報當地警方到場共同搜尋，於晚間18時許終於找到老翁，所幸他平安無事。

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當時氣溫高達攝氏32度，老翁已在烈日下行走多時，員警深怕他因體力不支發生意外，所幸於晚間18時許順利尋獲。圖：讀者提供

興國派出所表示，警員蕭禾毅、王雙雙及實習生林子珺獲報後，立即調閱沿線監視器，發現77歲的老翁獨自徒步朝楊梅方向前進。員警逐支比對畫面，持續追查近2小時，終於掌握老翁於傍晚17時50分許出現在楊梅區中山南路800巷口，隨即通報楊梅派出所協助，並趕赴現場共同搜尋。當時氣溫高達攝氏32度，老翁已在烈日下行走多時，員警深怕他因體力不支發生意外，所幸於晚間18時許順利尋獲。員警立即上前安撫，將老翁載返興國派出所休息，並通知家屬到場確認身體狀況，結束這場驚險的跨區尋人任務。

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114年四等特考班實習生林子珺這次實際投入協尋工作，更深刻體會警察工作的意義，也期許自己未來能始終帶著這份初心，成為一名負責、有溫度且值得人民信任的警察。圖：讀者提供

參與協尋的114年四等特考班實習生林子珺表示，當初選擇從警，是希望自己有能力幫助真正需要幫助的人；警察身處第一線，往往也是民眾遇到困難時，第一個想到及尋求協助的對象。這次實際投入協尋工作，更深刻體會警察工作的意義，也期許自己未來能始終帶著這份初心，成為一名負責、有溫度且值得人民信任的警察。

中壢分局長林鼎泰提醒，家中如有失智或容易迷途的長者，可讓其配戴具有定位功能的裝置，並在衣物或隨身物品留下家屬聯絡方式，也可至分局偵查隊辦理指紋建檔。報案時提供當日衣著特徵及可能行進方向，以利警方協助尋回，共同守護長者安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢7旬翁送孫上學失聯8小時 警調電眼發現他出沒在這

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