「Raksha Bandhan」為印度重要傳統節日，承載著深厚的手足親情與相互守護之意。圖：警方提供

桃園市龜山區印度社群日前舉辦印度傳統重大節慶「Raksha Bandhan（兄弟姐妹節）」，龜山分局外事警察主動聯繫並受邀參與盛會。活動期間，多位印度家庭成員及孩童親手為執勤員警繫上象徵「守護與祝福」的Rakhi手繩，藉由跨文化的溫暖互動，感謝警方長年維護社區治安的辛勞，現場洋溢溫馨氛圍，展現桃園在地族群共融與多元文化交流的豐沛活力。

孩童親手為執勤員警繫上象徵「守護與祝福」的Rakhi手繩。圖：警方提供

警方指出，「Raksha Bandhan」為印度重要傳統節日，承載著深厚的手足親情與相互守護之意。傳統習俗中，由姊妹為兄弟手腕繫上彩繩祈求平安，兄弟則誓言守護對方。此次活動中，印度社群將這份傳統守護的意義延伸至警民互動，藉由孩童為員警戴上Rakhi的舉動，象徵在台外籍社群對警方恪盡職守、守護生活安全的高度肯定與信賴。活動現場除節慶互動外，外事員警亦融入反詐騙、交通安全、反毒及防制人口販運等生活化法令宣導，增進居民自我保護意識。

龜山分局長張鶴瓊表示，警察的核心任務不僅在於依法維護治安與打擊犯罪，更致力於深耕社區、建立緊密互信的夥伴關係。此次印度社群藉由傳統慶典向同仁傳達祝福，不僅讓第一線員警深刻體會外籍朋友的熱情與支持，更搭起不同文化背景居民溝通理解的橋樑。未來龜山分局將持續推動多元文化互動機制，營造讓各國在臺人士都能安心生活、融入在地的友善環境。

​龜山分局指出，隨著轄內外籍人士與新住民人數持續攀升，分局外事警察團隊將持續主動鏈結在地社群、企業工廠及教育機構，以雙向溝通方式普及各項預防犯罪常識與求助管道。警方強調，「守護」的職責無分國籍與文化，龜山分局將持續攜手各界深化警民情誼，共同打造安全、友善且彼此尊重的多元宜居社區。

本文章來自《桃園電子報》。原文：印度傳統節慶化身情誼橋梁 孩童為龜山警繫彩繩傳遞祝福