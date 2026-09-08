快訊

護女心切爆罵醫護 李柏毅7度鞠躬哽咽致歉：絕無關說特權

台積電收高10元、擋不住台股收盤下跌220點 穎崴漲停站穩第三高價股

川普曬超大美國地圖！一口氣劃入32個國家地區 加拿大、墨西哥入列

聽新聞
0:00 / 0:00

印度傳統節慶化身情誼橋梁 孩童為龜山警繫彩繩傳遞祝福

桃園電子報／ 桃園電子報

S 91332711 0
「Raksha Bandhan」為印度重要傳統節日，承載著深厚的手足親情與相互守護之意。圖：警方提供

桃園市龜山區印度社群日前舉辦印度傳統重大節慶「Raksha Bandhan（兄弟姐妹節）」，龜山分局外事警察主動聯繫並受邀參與盛會。活動期間，多位印度家庭成員及孩童親手為執勤員警繫上象徵「守護與祝福」的Rakhi手繩，藉由跨文化的溫暖互動，感謝警方長年維護社區治安的辛勞，現場洋溢溫馨氛圍，展現桃園在地族群共融與多元文化交流的豐沛活力。

S 91332712 0
孩童親手為執勤員警繫上象徵「守護與祝福」的Rakhi手繩。圖：警方提供

警方指出，「Raksha Bandhan」為印度重要傳統節日，承載著深厚的手足親情與相互守護之意。傳統習俗中，由姊妹為兄弟手腕繫上彩繩祈求平安，兄弟則誓言守護對方。此次活動中，印度社群將這份傳統守護的意義延伸至警民互動，藉由孩童為員警戴上Rakhi的舉動，象徵在台外籍社群對警方恪盡職守、守護生活安全的高度肯定與信賴。活動現場除節慶互動外，外事員警亦融入反詐騙、交通安全、反毒及防制人口販運等生活化法令宣導，增進居民自我保護意識。

龜山分局長張鶴瓊表示，警察的核心任務不僅在於依法維護治安與打擊犯罪，更致力於深耕社區、建立緊密互信的夥伴關係。此次印度社群藉由傳統慶典向同仁傳達祝福，不僅讓第一線員警深刻體會外籍朋友的熱情與支持，更搭起不同文化背景居民溝通理解的橋樑。未來龜山分局將持續推動多元文化互動機制，營造讓各國在臺人士都能安心生活、融入在地的友善環境。

​龜山分局指出，隨著轄內外籍人士與新住民人數持續攀升，分局外事警察團隊將持續主動鏈結在地社群、企業工廠及教育機構，以雙向溝通方式普及各項預防犯罪常識與求助管道。警方強調，「守護」的職責無分國籍與文化，龜山分局將持續攜手各界深化警民情誼，共同打造安全、友善且彼此尊重的多元宜居社區。

本文章來自《桃園電子報》。原文：印度傳統節慶化身情誼橋梁 孩童為龜山警繫彩繩傳遞祝福

印度 橋梁 節日

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

龜山警開學日啟動護童專案 發咖啡宣導交通安全

暑假結束學童尚未收心 南市警局啟動護童專案安平警化身「劍獅」

鍾東錦率警迎開學 化身導護志工共同守護學童安全

南州迎王、歌仔戲、排灣木雕到六堆盤花 屏東無形文資再擴版圖

相關新聞

台中男撞女護理師迴轉再輾過 死者阿公：夭壽、沒死撞到死

台中市陳姓女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭林姓男子開車撞上，民眾目擊，林男肇事後沒停車，還迴轉將陳女二度輾壓，導致陳女頭顱破裂致死，林男隨後開車逃逸，警方循線將林男查緝到案，陳女阿公家住彰化，連夜北上，悲痛認屍，也指控林男「很夭壽，很殘忍，人沒死還撞到死」。

台中38歲女護理師遭賓士男2度高速輾死 高大成痛批：心肝有夠狠！

台中38歲陳姓女護理師今天凌晨1時許，步行通過西區柳川東路口時，疑遭林姓男子駕駛賓士車撞飛，民眾目擊，賓士車迴轉二度輾壓，造成陳女頭顱破裂當場慘死。對此，中山附醫法醫科主任高大成痛批林嫌，「這心肝有夠狠」。

影／賞鯨客落海驚魂...期盼焦點全在這英雄 搏浪神速救人「太帥」

宜蘭烏石港外海發生遊客落海意外，一名上了年紀的男遊客昨天上午在船行中突然脫下救生衣，眾目睽睽下墜海，遊客驚叫「阿北」時，船上一名救生員還沒等船停穩就躍入海面，速度飛快游到阿北身邊，套上游泳圈把人帶回。整段救人過程被錄下，網友大讚救生員「好厲害速度」、「救人那個，超帥」。

北市名店「老東北家鄉特色料理」餐廳火警 排油煙機突竄火10分鐘撲滅

台北市中山區民權東路一段12巷內的名店「老東北家鄉特色料理」今天發生火警，餐廳內的排油煙機因故起火，冒出濃煙，北市消防局獲報不敢大意，火速派遣10輛各式車輛及33名消防員打火，火勢在10分鐘內順利撲滅，無人受傷送醫。

彰化120噸吊車「腳軟」翻覆 燒紙錢動用5吊車才成功扶正

彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。彰化市公所表示，吊車支撐腳陷落處，正好曾是汙水下水道工作井周邊，是否相關將會同國土署了解，市公所往後在受理吊掛路權時，將要求者加強注意安全。

突破人工繁殖技術 「虱目魚之父」林烈堂疑跌落自家魚塭亡

有「虱目魚之父」之稱的林烈堂，5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時，不慎跌落魚塭意外身亡，享年89歲，消息一出震驚養殖界。林烈堂在1980年代成功突破虱目魚人工繁殖技術，大幅降低養殖成本造福漁民；2004年更研發出驚豔世界的「黃金虱目魚」，發生不幸讓養殖業者都很不捨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。