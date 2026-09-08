後座乘客21歲徐姓男子被查獲身上有電子煙主機及依託咪酯煙彈4顆，被依毒品危害防制條例移請桃園地方檢察署偵辦。圖：讀者提供

桃園市楊梅區今(8)日凌晨0時許有一台自小客車於楊新北路一帶違規跨越雙黃線，楊梅警分局巡邏員警發現上前攔查，駕駛當場拒檢加速逃，警方立即追上，後續該車駛進中山北路一段的死巷內，見無處可逃才停車接受警方盤查，駕駛經毒品唾液快篩檢側為陰性，沒有毒駕情形，然而後座乘客21歲徐姓男子被查獲身上有電子煙主機及依託咪酯煙彈4顆，因此被依毒品危害防制條例移請桃園地方檢察署偵辦，駕駛拒檢逃逸過程之交通違規行為，警方也將依法舉發。

幼獅派出所警方在現場發現乘客徐男持有電子煙主機及依託咪酯煙彈4顆。圖：讀者提供

幼獅派出所提到，員警今日凌晨執行巡邏勤務行經楊梅區楊新北路一帶時，發現一輛自小客車違規跨越雙黃線，員警立即上前示意停車受檢，駕駛不但未依指示停車，反而加速駛離，員警隨即持續尾隨並通報線上警力支援。警方一路追查，該車最終駛入楊梅區中山北路一段12巷內，因巷道為死巷無法繼續行駛，車輛才停車接受警方盤查。

警方在現場發現乘客徐男持有電子煙主機及依託咪酯煙彈4顆，當場查扣相關物品，並將徐男帶返派出所偵辦。經檢測駕駛毒品反應為陰性，並無毒駕情事。全案警方依違反毒品危害防制條例將徐男移請偵辦，另針對車輛拒檢及逃逸過程中所涉及之交通違規行為，警方亦將依法舉發。

楊梅分局呼籲，依託咪酯屬第一級毒品，民眾切勿因好奇或心存僥倖接觸、持有，以免觸法。警方也將持續加強巡邏及交通違規攔查，積極查緝各類違法行為，維護轄區治安與交通安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅小客車違規拒檢狂飆衝死巷 乘客藏喪屍煙彈被逮

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