聽新聞
0:00 / 0:00
楊梅小客車違規拒檢狂飆衝死巷 乘客藏喪屍煙彈被逮
桃園市楊梅區今(8)日凌晨0時許有一台自小客車於楊新北路一帶違規跨越雙黃線，楊梅警分局巡邏員警發現上前攔查，駕駛當場拒檢加速逃，警方立即追上，後續該車駛進中山北路一段的死巷內，見無處可逃才停車接受警方盤查，駕駛經毒品唾液快篩檢側為陰性，沒有毒駕情形，然而後座乘客21歲徐姓男子被查獲身上有電子煙主機及依託咪酯煙彈4顆，因此被依毒品危害防制條例移請桃園地方檢察署偵辦，駕駛拒檢逃逸過程之交通違規行為，警方也將依法舉發。
幼獅派出所提到，員警今日凌晨執行巡邏勤務行經楊梅區楊新北路一帶時，發現一輛自小客車違規跨越雙黃線，員警立即上前示意停車受檢，駕駛不但未依指示停車，反而加速駛離，員警隨即持續尾隨並通報線上警力支援。警方一路追查，該車最終駛入楊梅區中山北路一段12巷內，因巷道為死巷無法繼續行駛，車輛才停車接受警方盤查。
警方在現場發現乘客徐男持有電子煙主機及依託咪酯煙彈4顆，當場查扣相關物品，並將徐男帶返派出所偵辦。經檢測駕駛毒品反應為陰性，並無毒駕情事。全案警方依違反毒品危害防制條例將徐男移請偵辦，另針對車輛拒檢及逃逸過程中所涉及之交通違規行為，警方亦將依法舉發。
楊梅分局呼籲，依託咪酯屬第一級毒品，民眾切勿因好奇或心存僥倖接觸、持有，以免觸法。警方也將持續加強巡邏及交通違規攔查，積極查緝各類違法行為，維護轄區治安與交通安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅小客車違規拒檢狂飆衝死巷 乘客藏喪屍煙彈被逮
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。