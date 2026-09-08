大林分隊前往建國非營利幼兒園，舉辦了一場生動活潑的防震宣導活動。圖：消防局提供

為了讓防災教育自幼扎根，提升學童面對地震災害時的自我保護及應變能力，桃園市消防局第一大隊大林分隊於今(8)日前往桃園市建國非營利幼兒園，舉辦了一場生動活潑的防震宣導活動，消防隊員透過互動問答與情境演練，讓幼童在輕鬆愉快的氣氛中掌握正確的防震避難知識。

幼童們實際演練如何立即降低身體姿勢、躲進堅固桌底並抓緊桌腳。圖：消防局提供

此次活動以「易懂、注重實際操作」為核心，消防人員透過問答及模擬情境等方式，向小朋友介紹地震發生前、發生時及發生後應注意的事項，並示範指導「趴下、掩護、穩住」的避難原則。在消防員的引導下，幼童們實際演練如何立即降低身體姿勢、躲進堅固桌底並抓緊桌腳，確實保護頭頸部，避免受到掉落物傷害。

宣導過程中氣氛熱烈，小朋友們紛紛踴躍舉手回答問題。消防人員也特別結合生活情境提醒大家，地震發生時切勿慌張、嚴禁搭乘電梯，並務必聽從老師指示，迅速前往安全場所避難。透過一次次的實作練習，成功將防震觀念融入幼兒的日常生活。

建國非營利幼兒園表示，幼兒在災害發生時屬於需要特別照顧的脆弱族群。因此，防災教育除了傳授知識，更重要的是透過反覆演練，幫助孩子建立「不慌張、先保護自己、聽從指示」的直覺反應。園方平時也定期舉辦防震演練，確保教職員工皆能熟悉避難動線與疏散程序，共同打造安全的校園學習環境。

大林分隊長李安邦強調，地震無法預測，但防災準備可以提前做好。消防局未來將持續深入校園、社區及各類場所推動防災宣導，用更多元、趣味的方式讓防震、防火及避難觀念走入市民生活，共同提升全民防災意識，守護每位市民與幼童的生命安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：防震觀念靠實作扎根！桃消大林分隊前進幼兒園傳授避難知識