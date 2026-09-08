快訊

旅美教授稱大寶交換資格恐被剔除 蔣萬安：他講的話還能信？

路過台北花1百獨得頭獎！9.1億男反應淡定 「幸運面相」曝光

分手Joeman後驗出性病！蕭伊遭二度傷害：每天都像在地獄

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化120噸吊車「腳軟」翻覆 燒紙錢動用5吊車才成功扶正

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。彰化市公所表示，吊車支撐腳陷落處，正好曾是汙水下水道工作井周邊，是否相關將會同國土署了解，市公所往後在受理吊掛路權時，將要求者加強注意安全。

警方調查，此一工安意外發生在昨天下午1時31分，1輛由吳姓男子駕駛的120噸吊車，在吊掛貨物時，疑因吊車支撐腳陷落，造成吊車失去平衡而翻覆，吳男受困在駕駛座，經消防人員協助脫困，未受傷。

此一吊車翻覆意外，幸好當時現場做了人、車管制，未造成人員受傷，及波及其他建物、車輛。由於吊車重達120噸，業者隨即動用5輛吊車，卻一直無法扶正，由於正逢「鬼月」，施工人員先燒紙，祈求「好兄弟」幫忙。

施工人員先將陷落的支撐腳拆卸，直到午夜才將吊車扶正，順利駛走，業者並清理現場後，才恢復交通。

有民眾懷疑路面未夯實或被掏空，才造成吊車支撐腳陷落。彰化市公所工務課表示，在事故發生前，路面未有被掏空現象，由於陷落處正好是汙水下水道施作的工作井，是否與此次吊車翻覆有關，將會同負責汙水下水道施工的內政部國土署進一步了解。

工務課表示，業者已事先申請路權，即有相關的作安全規定，為避免類似事件發生，市公所會要求業者落實施作的安全規定。

彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。圖／警方提供
彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。圖／警方提供

彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。Bonnie Huang (@bonniehaung)提供
彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。Bonnie Huang (@bonniehaung)提供

彰化 紙錢 工安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化驚傳大型吊車側翻！油壓支腿陷路面 「車輪懸空」驚險畫面曝

「大」有來頭！吊車大王胡漢龑開箱高粱酒大王「5.1L傳家聚金龍」

1對撞、1翻車 紐約勞工節長周末2大車禍1死6傷

東洋法拉利Honda NSX超跑騎樓突起火爆炸 花200萬改裝付之一炬

相關新聞

台中男撞女護理師迴轉再輾過 死者阿公：夭壽、沒死撞到死

台中市陳姓女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭林姓男子開車撞上，民眾目擊，林男肇事後沒停車，還迴轉將陳女二度輾壓，導致陳女頭顱破裂致死，林男隨後開車逃逸，警方循線將林男查緝到案，陳女阿公家住彰化，連夜北上，悲痛認屍，也指控林男「很夭壽，很殘忍，人沒死還撞到死」。

影／賞鯨客落海驚魂...期盼焦點全在這英雄 搏浪神速救人「太帥」

宜蘭烏石港外海發生遊客落海意外，一名上了年紀的男遊客昨天上午在船行中突然脫下救生衣，眾目睽睽下墜海，遊客驚叫「阿北」時，船上一名救生員還沒等船停穩就躍入海面，速度飛快游到阿北身邊，套上游泳圈把人帶回。整段救人過程被錄下，網友大讚救生員「好厲害速度」、「救人那個，超帥」。

彰化120噸吊車「腳軟」翻覆 燒紙錢動用5吊車才成功扶正

彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。彰化市公所表示，吊車支撐腳陷落處，正好曾是汙水下水道工作井周邊，是否相關將會同國土署了解，市公所往後在受理吊掛路權時，將要求者加強注意安全。

突破人工繁殖技術 「虱目魚之父」林烈堂疑跌落自家魚塭亡

有「虱目魚之父」之稱的林烈堂，5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時，不慎跌落魚塭意外身亡，享年89歲，消息一出震驚養殖界。林烈堂在1980年代成功突破虱目魚人工繁殖技術，大幅降低養殖成本造福漁民；2004年更研發出驚豔世界的「黃金虱目魚」，發生不幸讓養殖業者都很不捨。

機械公司購入濾嘴漏餡 檢警搜索發現竟是製作仿冒私菸據點 主嫌送辦

卓姓男子用機械工廠掩護涉嫌製作私菸，警方發現卓男為了賺取暴利，購買低價的「菸葉下腳料」，做為製作仿冒私菸原料，及時逮捕送辦。警方依查扣原料估計，防止13萬1千包私菸流入市面，避免危害民眾健康。

台中東區堆高機作業 貨叉撞機車 六旬騎士當場身亡 警依法偵辦

台中市東區進化路今日上午發生一起死亡車禍，六旬廖姓男子騎機車行經該處時，不慎撞上正進行貨物運輸作業的堆高機前方貨叉，當場倒地，送醫前已明顯死亡，駕駛堆高機作業的蕭姓女子、停放大貨車的張姓男子，是否涉及過失致死罪，將由警方後續釐清，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。