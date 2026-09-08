彰化120噸吊車「腳軟」翻覆 燒紙錢動用5吊車才成功扶正

彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。彰化市公所表示，吊車支撐腳陷落處，正好曾是汙水下水道工作井周邊，是否相關將會同國土署了解，市公所往後在受理吊掛路權時，將要求者加強注意安全。

警方調查，此一工安意外發生在昨天下午1時31分，1輛由吳姓男子駕駛的120噸吊車，在吊掛貨物時，疑因吊車支撐腳陷落，造成吊車失去平衡而翻覆，吳男受困在駕駛座，經消防人員協助脫困，未受傷。

此一吊車翻覆意外，幸好當時現場做了人、車管制，未造成人員受傷，及波及其他建物、車輛。由於吊車重達120噸，業者隨即動用5輛吊車，卻一直無法扶正，由於正逢「鬼月」，施工人員先燒紙，祈求「好兄弟」幫忙。

施工人員先將陷落的支撐腳拆卸，直到午夜才將吊車扶正，順利駛走，業者並清理現場後，才恢復交通。

有民眾懷疑路面未夯實或被掏空，才造成吊車支撐腳陷落。彰化市公所工務課表示，在事故發生前，路面未有被掏空現象，由於陷落處正好是汙水下水道施作的工作井，是否與此次吊車翻覆有關，將會同負責汙水下水道施工的內政部國土署進一步了解。

工務課表示，業者已事先申請路權，即有相關的作安全規定，為避免類似事件發生，市公所會要求業者落實施作的安全規定。

彰化市三民路昨天下午發生1輛120噸吊車作業時翻覆的工安意外，經動用5輛吊車，到昨天深夜才吊起扶正。圖／警方提供