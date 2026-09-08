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影／賞鯨客落海驚魂...期盼焦點全在這英雄 搏浪神速救人「太帥」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭烏石港外海發生遊客落海意外，一名上了年紀的男遊客昨天上午在船行中突然脫下救生衣，眾目睽睽下墜海，遊客驚叫「阿北」時，船上一名救生員還沒等船停穩就躍入海面，速度飛快游到阿北身邊，套上游泳圈把人帶回。整段救人過程被錄下，網友大讚救生員「好厲害速度」、「救人那個，超帥」。

落海發生在7日上午9時28分，該名遊客搭乘賞鯨船在行進間，突然脫下身上的救生衣，接著就掉落海中，嚇壞其他乘客與船員。網友penpenyuan龜山島賞鯨豚在脆平台貼出事發影片，寫下「沒想到，想要看個海豚會遇到有人跳船，希望你能好好的」，影片中聽到女乘客大叫「阿北」、「他在水母漂」、「沒穿救生衣耶」，當下情況相當危急。

乘客驚嚇之際，焦點卻火速轉移到一名跳海救人的救生員身上，他飛快泳速吸引眾人目光，滿心期待快把人救起，網友振奮留言「浪好大，救生員讚啦」、「英雄」、「抬頭泳還游這麼快」、「 反應很敏捷，體力驚人、」「海泳很有經驗，游好快」、「好厲害的游泳速度，太強了」

乘客事後也大讚，船長第一時間發現大叫，船還沒停好，救生員就跳了，給船長與救生員大大的讚，船公司危機處理也很好；被救起的阿北送醫後沒事，貼文者說，「太驚嚇了，謝謝凱鯨號團隊，一回航立刻發了壓驚紅包給每個乘客，迅速幫我們安排了下個船班，祝福以後都平安順利不要再遇到這種事」。

遊客獲救後意識清醒送醫，海巡人員透過警方在將近中午連絡上落海遊客的兒子，至於遊客為何會突然脫下救生衣落海，詳細事發原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan
宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan

宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan
宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan

宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan
宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan

宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan
宜蘭烏石港外海發生落海意外，一名遊客在賞鯨船行進間，突然脫下救生衣墜海，引起其它乘客驚嚇；此時有名救生員未等船停穩就躍海，以超快的泳速把落海阿北救起，眾人讚爆「英雄」、「超帥」。圖／翻攝自Threads@penpenyuan

賞鯨 救人 遊客

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