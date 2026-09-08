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突破人工繁殖技術 「虱目魚之父」林烈堂疑跌落自家魚塭亡

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

有「虱目魚之父」之稱的林烈堂，5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時，不慎跌落魚塭意外身亡，享年89歲，消息一出震驚養殖界。林烈堂在1980年代成功突破虱目魚人工繁殖技術，大幅降低養殖成本造福漁民；2004年更研發出驚豔世界的「黃金虱目魚」，發生不幸讓養殖業者都很不捨。

林烈堂5日到自家魚塭巡視，直至晚上都沒回家。家屬擔心他出意外，到魚塭尋人，沒想到發現他的拐杖遺留在堤防上沒看到人，一看他已倒臥在魚塭中沒有呼吸心跳，連忙報警並實施CPR。救護人員到場後緊急送往東港安泰醫院，經搶救仍宣告不治，享年89歲，落水原因仍待調查釐清。

林烈堂出身南投養殖世家，後來發現屏東佳冬的水質非常適合養殖業，就到此定居發展。1980年代他成功在以人工繁殖出虱目魚苗，讓漁民不是只能撈捕天然虱目魚苗，大幅降低虱目魚的養殖成本，並推升養殖產量，因此被尊稱為虱目魚之父。

佳冬養殖漁民說，林烈堂一生都奉獻在養殖業，即使到了高齡仍親力親為，每天都要親自巡視魚塭，沒想到竟會發生意外。漁民對他都非常尊敬，因為有了他研發並無私分享，虱目魚養殖才能發展這麼好，讓無數家庭都受益。

林烈堂5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時不慎跌落意外身亡，岸上遺留他的枴杖。圖／翻攝畫面
林烈堂5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時不慎跌落意外身亡，岸上遺留他的枴杖。圖／翻攝畫面

林烈堂5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時不慎跌落意外身亡，岸上遺留他的枴杖。圖／翻攝畫面
林烈堂5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時不慎跌落意外身亡，岸上遺留他的枴杖。圖／翻攝畫面

林烈堂5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時不慎跌落意外身亡，享年89歲。圖／翻攝自國史館網頁
林烈堂5日疑似在屏東縣佳冬鄉自家魚塭巡視時不慎跌落意外身亡，享年89歲。圖／翻攝自國史館網頁

漁民 虱目魚 屏東縣

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