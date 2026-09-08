機械公司購入濾嘴漏餡 檢警搜索發現竟是製作仿冒私菸據點 主嫌送辦

卓姓男子用機械工廠掩護涉嫌製作私菸，警方發現卓男為了賺取暴利，購買低價的「菸葉下腳料」，做為製作仿冒私菸原料，及時逮捕送辦。警方依查扣原料估計，防止13萬1千包私菸流入市面，避免危害民眾健康。

保安警察第三總隊第一大隊接獲情資，桃園地區卓男經營的機械公司涉嫌製作仿冒的外國品牌香菸。警方監控調查，監視器拍下的畫面顯示，卓男確有購買香菸濾嘴等商品，報請桃園地檢署檢察官指揮，結合桃園蘆竹、龜山警分局、宜蘭市刑大、基隆及桃園市財政局、關務署查緝組等單位組成專案小組追查。

專案小組長期蒐證，掌握卓男四處製菸處及囤貨地點後，今年5月4日兵分四路執行搜索，查扣菸絲1668公斤、私菸成品及捲菸8408包、大型製菸機具及仿冒香菸外盒等相關證物，並逮捕卓男帶回調查後，依違反商標法移送檢方偵辦，另依違反菸酒管理法移送裁處。

警方查出，卓男為分散風險，在桃園蘆竹、龜山等地設置多處據點，分別做為囤料、烘菸及捲菸用途，並自行印製仿冒香菸外盒。查扣原料估計可再製成市值約524萬元，共13萬1千多包私菸，成功攔阻私菸流入市面。

保三總隊表示，菸葉下腳料是正常製菸所需菸葉外，因蟲蛀等原因廢棄不用的部分，製造私菸業者卻用來當做原料。私劣菸品缺乏政府檢驗把關，對民眾健康危害更大，請民眾切勿購買來路不明或明顯低於市價的菸品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

卓姓男子用機械工廠掩護涉嫌製作私菸，警方依查扣原料估計，防止13萬1千包私菸流入市面危害民眾健康。記者邱瑞杰／翻攝

卓姓男子用機械工廠掩護涉嫌製作私菸，警方依查扣原料估計，防止13萬1千包私菸流入市面危害民眾健康。記者邱瑞杰／翻攝

卓姓男子用機械工廠掩護涉嫌製作私菸，警方依查扣原料估計，防止13萬1千包私菸流入市面危害民眾健康。記者邱瑞杰／翻攝

卓姓男子用機械工廠掩護涉嫌製作私菸，警方依查扣原料估計，防止13萬1千包私菸流入市面危害民眾健康。記者邱瑞杰／翻攝

卓姓男子用機械工廠掩護涉嫌製作私菸，警方依查扣原料估計，防止13萬1千包私菸流入市面危害民眾健康。記者邱瑞杰／翻攝