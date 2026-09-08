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台中東區堆高機作業 貨叉撞機車 六旬騎士當場身亡 警依法偵辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中東區進化路今日上午發生一起死亡車禍，六旬廖姓男子騎機車行經該處時，不慎撞上正進行貨物運輸作業的堆高機前方貨叉，當場倒地，送醫前已明顯死亡，駕駛堆高機作業的蕭姓女子是否涉及過失致死罪，將由警方後續釐清，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

台中市消防局在今日上午9時16分獲報，指東區進化路發生機車與堆高機車禍，隨即派遣東英分隊救護車前往救護，到場後發現現場男性機車騎士，疑似撞擊堆高機貨叉臂，到場時已明顯死亡，詳細肇事原因，由警方進一步調查釐清。

警方調查，蕭姓女子（72歲）案發時駕駛堆高機在進化路上作業，廖姓男子（65歲）騎機車行經該路段時，不慎與堆高機前方貨叉發生碰撞，當場倒地，送醫前已無生命跡象，蕭女是否涉及過失致死罪，將待警方進一步調查釐清。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，車輛不得在顯有妨礙其他人車通行之處所停車；另非屬汽車範圍而行駛於道路上之動力機械（如堆高機），若未依規定請領臨時通行證，或駕駛人未領有相關駕駛執照，可處所有人或駕駛人3000元至9000元罰鍰，並禁止其行駛。

台中市蕭姓女子今早駕駛堆高機作業時，貨叉與騎機車的廖姓男子碰撞，廖男當場死亡。記者陳宏睿／翻攝
台中市蕭姓女子今早駕駛堆高機作業時，貨叉與騎機車的廖姓男子碰撞，廖男當場死亡。記者陳宏睿／翻攝

台中市東區進化路在今早9時許發生一起機車與堆高機的交通事故，救護車到場時，機車騎士已死亡。圖／讀者提供
台中市東區進化路在今早9時許發生一起機車與堆高機的交通事故，救護車到場時，機車騎士已死亡。圖／讀者提供

台中市東區進化路在今早9時許發生一起機車與堆高機的交通事故，救護車到場時，機車騎士已死亡。圖／讀者提供
台中市東區進化路在今早9時許發生一起機車與堆高機的交通事故，救護車到場時，機車騎士已死亡。圖／讀者提供

台中 騎士 東區

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