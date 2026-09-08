淡水藥師涉下藥女大生引關注 北市婦幼隊提醒：離開視線太久就換掉

新北淡水陳姓藥師涉嫌在打工女大生水壺內下藥，女大生飲用後出現頭暈、心悸及意識模糊，陳男目前已遭羈押禁見，4名前員工指控曾遭性侵或性騷擾，引發職場飲食安全討論，北市警婦幼隊今天提醒，私人飲料若長時間離開視線、無法確認是否被碰過，「與其反覆檢查，不如直接換掉」。

淡水警方調查，女大生8月26日在藥局打工期間，喝下私人水壺內的水後發現味道苦澀、水體呈白色混濁，接著出現頭暈、心跳加快及意識模糊等症狀。她保留剩餘液體報案，初篩呈苯二氮平類陽性，警方調閱監視器後掌握陳姓藥師涉嫌投藥畫面。

北市警婦幼隊表示，工作場所中的私人飲料、食品及藥品，最好放在自己工作位置附近、明亮公共區域或監視器能拍到的位置，若發現飲料味道、顏色或混濁程度異常，瓶蓋、容器有被開啟跡象，應立即停止飲用。

飲食後突然出現異常嗜睡、暈眩、心悸、四肢無力、意識模糊或記憶中斷等情況，立刻告知可信任的人，並撥打110或119求助、儘速就醫。懷疑遭人下藥時，也不要把剩餘飲料、杯子、水壺、瓶蓋、吸管或包裝清洗、丟棄，盡量原樣保留。

警方也建議同步記下飲用時間、何時開始不舒服、當時有哪些人在場、監視器位置，以及相關對話、工作班表等資料，這些都可能成為後續調查的重要線索。

婦幼隊表示，除飲食安全，新進職場時也可將工作地點、上下班時間告知家人或朋友；遇到深夜下班、臨時加班或必須與他人單獨留在店內，可事先通知親友，必要時開啟手機定位分享。

警方提醒，未經他人同意在飲食中摻入不明物質，若造成身體或健康受損，可能涉及傷害等刑責；若利用藥物使對方陷入無法或不知抗拒狀態再為性行為，則可能涉及妨害性自主重罪。若懷疑自己在意識不清期間遭受侵害，即使部分過程無法記憶，仍應儘速報警並就醫。