兩女未注意漲潮被困消坡塊上 海巡人員經過幸運救上岸

昨天晚上2名女子利用退潮時到屏東縣東港鎮海沙灘戲水，遊玩後想要上岸，卻發現水位已經高漲，只能攀附在消波塊處大喊「救命」，所幸海巡人員經過聽到聲音，連忙將人救援上岸，兩人均無大礙。

昨天晚上6時許，第五岸巡隊崎峰安檢所人員巡邏至鎮海沙灘時聽到有呼救聲，研判疑似有民眾落水，通報後立即調度人力，攜帶遙控式動力救生圈等裝備到現場，並通報警消單位共同協處。

救援人員抵達後，發現有2名女性疑似落水攀附於消波塊旁，距離岸際約100公尺。便拋擲救生衣將2人救援上岸，經消防局人員初步檢查，2人生命徵象正常，身體無明顯外傷，後續送往東港輔英醫院進一步檢查，所幸均無大礙。

據了解，2名女子是在退潮時下海戲水，但沒注意到漲潮時間，當兩人發現時水已經漲起，兩人進退不得，只能攀附在消波塊上等候救援，所幸恰巧有海巡人員經過，兩人獲救後都直呼幸運。

2名女子到屏東縣東港鎮海沙灘戲水，被水困住只能攀附在消波塊處呼救，海巡人員聞聲後將人救援上岸。圖／海巡提供

2名女子到屏東縣東港鎮海沙灘戲水，被水困住只能攀附在消波塊處呼救，海巡人員聞聲後將人救援上岸。圖／海巡提供