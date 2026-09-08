台中男撞女護理師迴轉再輾過 死者阿公：夭壽、沒死撞到死

台中市陳姓女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭林姓男子開車撞上，民眾目擊，林男肇事後沒停車，還迴轉將陳女二度輾壓，導致陳女頭顱破裂致死，林男隨後開車逃逸，警方循線將林男查緝到案，陳女阿公家住彰化，連夜北上，悲痛認屍，也指控林男「很夭壽，很殘忍，人沒死還撞到死」。

陳女阿公說，肇事的駕駛很「夭壽（缺德）、惡質」，沒死也要撞到死，後來落網後說是因為疲勞駕駛，才發生車禍，但連撞兩次，「這還是人嗎，要怎麼交代」，孫女很乖，在台中擔任護理師，也不認識肇事駕駛，希望檢警給孫女公道。

據瞭解，陳女為彰化二林人，任職護理師多年，視病如親，深受同事與病友信賴，個性體貼、生活單純，休假常返鄉陪伴家人，3年前父親因肝病過世，陳女強忍悲痛與弟妹相互扶持度過難關，未料悲劇再度降臨。

陳女的八旬祖父獲報後，連夜在親友陪同下，趕抵台中認屍，面對愛孫遺體悲慟難抑、老淚縱橫，3年內接連痛失愛子與長孫女，在場員警與醫護見狀也不禁鼻酸。

台中市西區柳川東路與民權路口在今日凌晨1時許，發生一起死亡車禍，陳姓女護理師（38歲），行經該處時，遭一輛轎車高速撞擊，被撞飛40公尺後重摔，據現場目擊民眾指稱，肇事駕駛未停車，還迴轉再撞陳女輾壓，導致陳女頭顱破裂致死。

警方已循線查獲林姓男子（30歲）到案，未查出有酒駕、毒駕情事，落網時精神狀況不穩，是否擔心高額醫藥與賠償費，而將陳女輾過，將進一步釐清，後續暫依肇事逃逸致人於死罪等罪偵辦。

台中市一名女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭林男開車撞上，肇事駕駛迴轉輾過致死，警方今將報請檢察官相驗，釐清死因。記者陳宏睿／翻攝

台中市一名女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭林男開車撞上，肇事駕駛迴轉輾過致死，監視器拍下案發經過。記者陳宏睿／翻攝