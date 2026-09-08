影／台南公車行經成大旁疑地面下陷 車輪陷坑洞現場大淹水

台南市府城客運902公車今天上午10時許開車行經東區國立成功大學圖書館旁、勝利路道路時，疑似因地面下陷，右後車輪陷入坑洞後壓破水管，目前現場道路大量出水至周邊都已淹水，路邊機車陷入水中；司機已經讓乘客都下車，並致電1999請市府到場處理，警方也趕往管制交通。

台南市府城客運902公車今天上午10時許開車行經東區國立成功大學圖書館旁、勝利路道路時，疑似因地面下陷，右後車輪陷入坑洞後壓破水管，目前現場道路大量出水至周邊都已淹水。記者袁志豪／攝影

台南市府城客運902公車今天上午10時許開車行經東區國立成功大學圖書館旁、勝利路道路時，疑似因地面下陷，右後車輪陷入坑洞後壓破水管，目前現場道路大量出水至周邊都已淹水。記者袁志豪／攝影

台南市府城客運902公車今天上午10時許開車行經東區國立成功大學圖書館旁、勝利路道路時，疑似因地面下陷，右後車輪陷入坑洞後壓破水管，目前現場道路大量出水至周邊都已淹水。記者袁志豪／攝影

台南市府城客運902公車今天上午10時許開車行經東區國立成功大學圖書館旁、勝利路道路時，疑似因地面下陷，右後車輪陷入坑洞後壓破水管，目前現場道路大量出水至周邊都已淹水。記者袁志豪／攝影

台南市府城客運902公車行經東區國立成功大學圖書館旁、勝利路道路時，疑似因地面下陷，右後車輪陷入坑洞後壓破水管，目前現場道路大量出水至周邊都已淹水。記者袁志豪／攝影