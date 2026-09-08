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帶孫上課途中走失、中壢7旬失智翁一路走到楊梅 警追2小時監視器尋回

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園市中壢區一名7旬失智老翁日前8時許，與家人帶孫子前往安親班途中，不慎在中壢區元化路二段附近走失。家屬四處尋找仍無所獲，直到當日16時許向中壢分局興國派出所報案，所幸調閱監視器畫面後，於楊梅順利尋獲老翁。

當時，警員蕭禾毅、王雙雙及實習生林子珺獲報後，立即調閱沿線監視器，發現77歲的老翁獨自徒步朝楊梅方向前進。員警逐支比對畫面，持續追查近2小時，終於掌握老翁於17時50分許出現在楊梅區中山南路800巷口，隨即通報楊梅派出所協助，並趕赴現場共同搜尋。

當時氣溫高達攝氏32度，老翁已在烈日下行走多時，員警深怕他因體力不支發生意外，所幸於18時許順利尋獲。員警立即上前安撫，將老翁載返興國派出所休息，並通知家屬到場確認身體狀況，結束這場驚險的跨區尋人任務。

中壢警分局長林鼎泰提醒，家中如有失智或容易迷途的長者，可讓其配戴具有定位功能的裝置，並在衣物或隨身物品留下家屬聯絡方式，也可至分局偵查隊辦理指紋建檔。報案時提供當日衣著特徵及可能行進方向，以利警方協助尋回，共同守護長者安全。

興國派出所警員經調閱監視器，發現老翁人在楊梅區中山南路800巷口附近，通報楊梅派出所協助先將人帶回。圖／中壢分局提供
興國派出所警員經調閱監視器，發現老翁人在楊梅區中山南路800巷口附近，通報楊梅派出所協助先將人帶回。圖／中壢分局提供

桃園市中壢區一名7旬失智老翁日前8時許，與家人帶孫子前往安親班途中，不慎在中壢區元化路二段附近走失。圖／中壢分局提供
桃園市中壢區一名7旬失智老翁日前8時許，與家人帶孫子前往安親班途中，不慎在中壢區元化路二段附近走失。圖／中壢分局提供

中壢 監視器 失智

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