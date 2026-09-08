桃園市經發局長張誠（右）代表領獎。圖：諶志明翻攝

第23屆機關檔案管理金檔獎獲獎名單出爐，桃園市政府經濟發展局從全國逾200個參獎機關中脫穎而出，獲得金檔獎地方組殊榮，頒獎典禮昨（7）日在國家檔案館舉行，由經發局長張誠率隊領獎，也是經發局自2013年接手檔案管理以來首次獲頒金檔獎。

桃園市政府經濟發展局從全國逾200個參獎機關中脫穎而出。圖：諶志明翻攝

張誠表示，經發局目前保存自1954年起累積逾203萬件歷史檔案，面對龐大的保管量及老舊檔案整理需求，團隊籌備參獎期間啟動「大換盒專案」，在1年內汰換7萬5000個老舊卷盒，並針對破損嚴重的早期永久檔案進行專業修護，改善檔案保存環境。

經發局指出，此次參賽以「專業立案」、「智慧監控」及「跨界加值」為三大特色。在專業立案方面，依「一事一案」原則，將南門市場災後重建、辦公廳舍整修工程等重大事件分案歸檔；智慧監控部分，則升級庫房軟硬體設備，導入遠端溫溼度即時通報，強化檔案保存環境管理。

在檔案加值應用方面，經發局2025年首次攜手12家在地50年企業，舉辦「時光流轉•產業不息－桃園工業記憶展」，透過歷史檔案呈現桃園產業發展軌跡，實體及線上觸及逾2萬人次，並出版專刊，讓原本以行政保存為主的檔案進一步轉化為地方產業歷史資源。

經發局說明，本屆機關檔案管理金檔獎評獎中，經發局在「檔案管理規劃與培訓」、「檔案立案編目」、「檔案保管與庫房設施」及「檔案應用」等項目均獲「優等」評定。

張誠表示，檔案不只是行政歷史紀錄，也保存城市發展及產業變遷軌跡，此次獲獎是對團隊長期投入檔案管理工作的肯定。未來將持續依循「標準、安全、智慧、應用」原則精進管理，強化經濟歷史檔案保存及加值應用。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園經發局首奪金檔獎 203萬件歷史檔案靠三大創新突圍