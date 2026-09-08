影／預拌混凝土車疑打滑掉落桃園北橫 警消助駕駛人脫困仍往生 車墜畫面驚

一輛預拌混泥土車昨天下午在北橫桃園市復興區路段，配合工程準備卸料，疑似要調整車輛角度時突然打滑失去重心，從山坡約兩層樓高度翻落掉到下方北橫約20.6公里處，孟姓駕駛人重傷被困在車裡，警方和救護車輛趕到現場時已無生命跡象，警方仍需進一步釐清事故原因。

桃園市大溪警分局、消防局昨天下午近3時接獲傷患救援報案，指出有預拌混泥土車從北橫復興路段20.6公里處的上方墜落到路面，62歲的孟姓男子受困，警、消隨即調派消防分隊、派出所人員趕往現場，到場後評估男子為OHCA，救災救護人員破壞車體協助他脫困，經現場評估不幸已明顯死亡，因此未送醫。警方初步研判孟男駕駛預拌混泥土車，沿桃112鄉道駛入旁側農路，要前往上坡處工地卸料，行經上坡路段時疑似車輛打滑，向後滑落邊坡，並掉落至台7線20.6公里附近，司機孟男頭部嚴重受創不幸死亡。

北橫桃園路段因為接連颱風跟大雨來襲，造成部分路段有落石甚至坍方，交通部公路局昨天上午才發布封閉49至50公里大曼路段，原因是該路段因為從2022年颱風來襲時，路基嚴重滑落不容易搶修，勉強維持單向通車，不過因為上個月到現在山區接連有豪大雨，大曼段再發生坍方，因此決定雙向道路全部封閉，以免發生危險。

警消雖然幫駕駛人脫困但因為傷勢嚴重已無生命跡象。記者鄭國樑／翻攝

事故發生後警方在現場交管。記者鄭國樑／翻攝