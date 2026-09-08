東洋法拉利Honda NSX超跑騎樓突起火爆炸 花200萬改裝付之一炬

台鐵141列車次的自強號昨晚10時9分許行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑一名路人闖越平交道，自強號司機員煞車不及迎面撞上，導致路人身首異處，警消趕赴現場，發現軌道上屍塊飛散，只有兩條腿，後查出死者疑為63歲羅姓男子，因面容全毀，家屬也認不出，將採DNA和指紋比對。

2026-09-08 01:15