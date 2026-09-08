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東洋法拉利Honda NSX超跑騎樓突起火爆炸 花200萬改裝付之一炬
高雄市三民區凱歌路昨天深夜發生火警，一處透天厝騎樓停放的本田（Honda）NSX油電混合動力超跑，突然起火燃燒，火勢一度猛烈，現場還數度傳出爆炸聲，嚇壞附近居民。消防人員獲報後到場搶救，大量出水滅火才迅速滅火，未造成傷亡。
這場火警發生於昨天晚間10時30分許，高雄市消防局接獲報案，動員趕赴三民區凱歌路，發現透天厝騎樓停放的NSX已陷入火海，立即布水線灌救。租客陳姓女子（32歲）受困屋內，消防隊出水滅火，救陳女脫困才未造成傷亡。
附近居民表示，火災發生時聽見數聲爆炸聲，有人當時正在洗澡，也被突如其來的爆炸聲嚇到，趕緊跑出門查看，看到超跑起火也覺得可惜。
著火的本田NSX是車迷熟知的經典超跑，素有「東洋法拉利」之稱，屬油電混合動力車。據了解，新車價值上千萬元，二手車也要數百萬元。據了解，車主近期才花費近200萬元，全車改裝玻璃纖維，如今卻在火警中嚴重燒毀，車況慘不忍睹。警、消初步了解，疑是車後雜物息起火，但是否與車輛改裝有關，還待消防局調查。
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