台中護理師遭車撞擊二次身亡 駕駛疑畏罪掉頭再輾…8旬祖父悲痛認屍

台中市陳姓女護理師今天凌晨1時許下班，在柳川東路、民權路遭林姓男子開車撞上，民眾目擊，林男肇事後沒停車，還迴轉將陳女二度輾壓，導致陳女頭顱破裂致死，林男隨後開車逃逸，警方循線將林男查緝到案，帶回偵訊，初步調查，林男無毒、酒駕，落網時精神不穩，疑似畏罪又擔心後續高額賠償，才迴轉二度輾壓陳女，將後續釐清，陳女的八旬祖父接獲通報後，從彰化趕至台中悲痛認屍。

據瞭解，陳女為彰化二林人，任職護理師多年，視病如親，深受同事與病友信賴，個性體貼、生活單純，休假常返鄉陪伴家人，3年前父親因肝病過世，陳女強忍悲痛與弟妹相互扶持度過難關，未料悲劇再度降臨。

陳女的八旬祖父獲報後，連夜在親友陪同下，趕抵台中認屍，面對愛孫遺體悲慟難抑、老淚縱橫，3年內接連痛失愛子與長孫女，在場員警與醫護見狀也不禁鼻酸。

家屬痛訴，陳女交友單純、從未與人結怨，懇求檢警徹底調閱沿途監視器及行車紀錄器，查明真相、依法嚴辦，還死者公道。

台中市西區柳川東路與民權路口在今日凌晨1時許，發生一起死亡車禍，陳姓女護理師（38歲），行經該處時，遭一輛轎車高速撞擊，被撞飛40公尺後重摔，據現場目擊民眾指稱，肇事駕駛未停車，還迴轉再撞陳女輾壓，導致陳女頭顱破裂致死。

警方已循線查獲林姓男子（30歲）到案，未查出有酒駕、毒駕情事，落網時精神狀況不穩，是否擔心高額醫藥與賠償費，而將陳女輾過，將進一步釐清，後續暫依肇事逃逸致人於死罪等罪偵辦。

台中市一名女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭人開車撞上，肇事駕駛迴轉輾過致死，警方今將報請檢察官相驗，釐清死因。記者陳宏睿／翻攝

台中市一名女護理師今天凌晨1時許，行經西區時遭人開車撞上，肇事駕駛迴轉輾過致死，警方今將報請檢察官相驗，釐清死因。記者陳宏睿／翻攝