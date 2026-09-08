聽新聞
0:00 / 0:00
路人闖高雄平交道自強號迎面撞上身首異處只剩兩條腿 警疑死者是他
台鐵141列車次的自強號昨晚10時9分許行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑一名路人闖越平交道，自強號司機員煞車不及迎面撞上，導致路人身首異處，警消趕赴現場，發現軌道上屍塊飛散，只有兩條腿，後查出死者疑為63歲羅姓男子，因面容全毀，家屬也認不出，將採DNA和指紋比對。
台鐵昨晚10時20分發布訊息，指目前車長已下車查看現場狀況；由於現場死者屍塊飛散，只剩兩條腿，警方一度找不到頭顱，在現場花了好一番功夫逐一拼湊屍塊，雖找到頭顱但因臉部重創，無法辨識。
警方調閱監視畫面發現疑為家住附近的63歲羅姓男子，羅騎機車到現場，後徒步闖平交道遭自強號撞及慘死；但因臉部嚴重毀損，家屬無法透過其他部位確認是否就是羅男，警方今天將採集死者指紋和家屬DNA送刑事局比對。
自強號列車因突如其來的事故停駛1個多小時，部分旅客因行程延誤貼文抱怨，近午夜12時才單線雙向通行，因撞擊點在東正線南下軌道，台鐵以3281次編組接駁141次旅客，原3281次旅客全數換乘3277次。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。