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路人闖高雄平交道自強號迎面撞上身首異處只剩兩條腿 警疑死者是他

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台鐵141列車次的自強號昨晚10時9分許行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑一名路人闖越平交道，自強號司機員煞車不及迎面撞上，導致路人身首異處，警消趕赴現場，發現軌道上屍塊飛散，只有兩條腿，後查出死者疑為63歲羅姓男子，因面容全毀，家屬也認不出，將採DNA和指紋比對。

台鐵昨晚10時20分發布訊息，指目前車長已下車查看現場狀況；由於現場死者屍塊飛散，只剩兩條腿，警方一度找不到頭顱，在現場花了好一番功夫逐一拼湊屍塊，雖找到頭顱但因臉部重創，無法辨識。

警方調閱監視畫面發現疑為家住附近的63歲羅姓男子，羅騎機車到現場，後徒步闖平交道遭自強號撞及慘死；但因臉部嚴重毀損，家屬無法透過其他部位確認是否就是羅男，警方今天將採集死者指紋和家屬DNA送刑事局比對。

自強號列車因突如其來的事故停駛1個多小時，部分旅客因行程延誤貼文抱怨，近午夜12時才單線雙向通行，因撞擊點在東正線南下軌道，台鐵以3281次編組接駁141次旅客，原3281次旅客全數換乘3277次。

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台鐵141列車次的自強號昨晚10時9分許行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑一名路人闖越平交道遭列車撞上身首異處。圖／截自Threads網友yucyuan_220授權提供的影片
台鐵141列車次的自強號昨晚10時9分許行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑一名路人闖越平交道遭列車撞上身首異處。圖／截自Threads網友yucyuan_220授權提供的影片

台鐵141列車次的自強號昨晚10時9分許行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑一名路人闖越平交道遭列車撞上身首異處。圖／截自Threads網友yucyuan_220授權提供的影片
台鐵141列車次的自強號昨晚10時9分許行駛至高雄市岡山區為隨路平交道時，疑一名路人闖越平交道遭列車撞上身首異處。圖／截自Threads網友yucyuan_220授權提供的影片

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