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桃園八德工廠火警 下風處3區30里恐受異味影響
桃園市八德區廣福路一處工廠今天晚間發生火警，晚間10時許順利撲滅，無人受傷受困；桃園市環保局表示，下風處3區約30個里可能受到異味影響，敏感族群需多加注意個人防護。
桃園市政府消防局今天晚間8時43分獲報，八德區廣福路一處工廠全面燃燒，共派遣消防人員96名、消防車44輛與救護車2輛前往搶救，火勢於晚間9時28分獲得控制、10時許順利撲滅，無人受傷受困。
桃園市政府環保局針對火災產生的濃煙與異味緊急發布空污提醒，經氣象模擬，下風處區域可能受到異味影響，包括八德區（白鷺里）、中壢區（中正里、篤行里、石頭里等27個里），以及平鎮區（北勢里、北安里），共計3區約30個里。
環保局提醒，位於下風處的民眾盡量待在室內並緊閉門窗、減少不必要的外出；若有外出需求請務必配戴口罩。
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