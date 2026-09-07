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千億造艦計畫 海巡署：人力碼頭配置循序漸進

中央社／ 台北7日電

媒體報導，政府大力推動多項海巡造艦計畫，但審計部指出有部分商港未設置海巡專用公務碼頭，且艦船艇配置人數未達基準；海巡署今天表示，相關人力配置及碼頭泊靠均正常。

中國時報報導，為強化海疆防禦能力與海上執法能量，政府投入新台幣1000餘億元推動多項海巡造艦計畫，但審計部卻指出，目前有部分商港尚未設置海巡專用公務碼頭，或碼頭船席數量不敷使用等問題，且高達逾96%的艦船艇，實際配置人數未達配置基準，顯示未來恐面臨「無港無人」窘境。

對此，海洋委員會海巡署透過新聞稿表示，相關艦艇建造、碼頭調度及海勤人力均依期程循序漸進、同步推動配套措施，人力配置及碼頭泊靠正常。

海巡署說，為有效推動海巡新造艦船艇計畫，除透過中央警察大學、警察專科學校委託招訓外，並循請辦特考及多元進用管道逐年穩定補充，艦船艇人力均依相關規定及勤務標準配置，出勤人數符合航行安全及勤務要求。

此外，海巡另依計畫期程逐步汰除老舊艦艇，新舊交替艦艇人力、碼頭均銜接順暢，未來碼頭興建及租用等計畫，也循序漸進推動相關配套措施，艦船艇調度與泊靠正常無虞。

關於海巡造艦計畫，海巡署7日表示，相關艦艇建造、碼頭調度及海勤人力均依期程循序漸進、同步推動配套措施，人力配置及碼頭泊靠正常。圖／海巡署提供（中央社）
關於海巡造艦計畫，海巡署7日表示，相關艦艇建造、碼頭調度及海勤人力均依期程循序漸進、同步推動配套措施，人力配置及碼頭泊靠正常。圖／海巡署提供（中央社）

海巡署 碼頭

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