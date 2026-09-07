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陸海警船侵我東沙海域 海巡雲林艦急赴驅離：請為台海和平審慎行動

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

海巡署今晨5時許偵獲東沙海域外出現大陸海警「3501」船隻立即出動雲林艦攔截，以中、英文廣播驅離，目前持續併航監控中。

海巡署表示，雲林艦持續廣播「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀，你們未經許可進入我國水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，盡速離開我國水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你們將會受到世界的制裁。海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」

海巡署今晨獲報後即派出雲林艦驅離陸船，上午8時許陸船自東沙島西南方航入我限制水域，雲林艦立即趨前併航監控，持續廣播驅離，目前仍對峙中。

海巡署強調，我國對東沙環礁及其周邊海域享有無可爭辯的主權，中方企圖藉由政治操作進行認知作戰，以「假執法、真擴權」的手段，製造管轄權的假象，海巡署予以嚴正譴責，並將持續採取一切必要的作為，堅定捍衛國家主權，確保我國海域安全。

海巡署今晨5時許偵獲東沙海域外出現大陸海警「3501」船隻立即出動雲林艦攔截，以中、英文廣播驅離，目前持續併航監控中。圖／海巡署提供
海巡署今晨5時許偵獲東沙海域外出現大陸海警「3501」船隻立即出動雲林艦攔截，以中、英文廣播驅離，目前持續併航監控中。圖／海巡署提供

海巡署今晨5時許偵獲東沙海域外出現大陸海警「3501」船隻立即出動雲林艦攔截，以中、英文廣播驅離，目前持續併航監控中。圖／海巡署提供
海巡署今晨5時許偵獲東沙海域外出現大陸海警「3501」船隻立即出動雲林艦攔截，以中、英文廣播驅離，目前持續併航監控中。圖／海巡署提供

東沙 台海 海巡 雲林

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