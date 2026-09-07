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嘉義志願役士兵因債務疑遭鄰居教訓身亡 9日解剖釐清死因
嘉義縣志願役士兵侯姓男子因債務難釐清，5日疑遭鄰居侯姓兄弟持球棒教訓，不料，侯男昨天送醫急救、今天不治，檢警相驗，死者臀部、大腿大面積瘀青，將於9日解剖釐清死因。
嘉義地檢署表示，檢警今天相驗，24歲侯男僅有臀部、大腿有鈍器傷，造成大面積的瘀青傷勢，其他部位無明顯外傷，預計9日解剖，釐清確切死因。
嘉義縣警察局朴子分局表示，侯男為志願役士兵，近期休假返回六腳鄉的住家，疑因在外積欠多筆債務難釐清，親友曾因其債務問題討論，鄰居侯姓兄弟疑似看不慣侯男沒有清楚交代債務，於5日晚上聯繫侯男至一處民宅詢問債務細節。
警方說明，24歲侯男前往約定的民宅，疑遭侯姓兄弟持球棒教訓，而侯男於6日晚上出現身體嚴重不適，送醫急救後，今天早上宣告不治。
警方於昨天晚上據報侯男身受重傷送醫急救，已派員警趕赴現場採證，並迅速掌握涉案人侯姓兄弟身分，這2名犯罪嫌疑人於下午自行投案，仍在朴子分局偵訊釐清中，警方將於明天依傷害致死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
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