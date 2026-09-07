快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

聽新聞
0:00 / 0:00

驚險！台中西屯路口紅綠燈突從天而降 掉落機車停等區幸無人傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區西屯路二段與重慶路口，今日下午3時許，發生交通號誌受損掉落意外，警方獲報後立即到場疏導交通並通報搶修，初步檢視無人員受傷及車輛受損，詳細肇因仍待調查釐清，警方也藉此呼籲大型車輛駕駛留意車高與周遭懸掛物，保持安全距離。

第六警分局表示，7日下午3時許接獲報案，指西屯路二段與重慶路口紅綠燈號誌受損掉落，警員獲報後立即趕赴現場，第一時間進行交通指揮疏導，並通報1999派遣維修人員到場搶修。

警員初步檢視，該次意外並無人員受傷，也無車輛受損情形，詳細發生原因將依交通事故調查程序進一步釐清。

警方呼籲，大型車輛行經市區狹窄道路或設有號誌的路口時，務必留意自身車高及周遭懸掛物，保持安全距離，以避免碰撞號誌等公共設施；同時請用路人行經事故現場時，配合現場員警指揮減速慢行，共同維護行車安全與周邊交通順暢。

台中市西屯區西屯路二段與重慶路的交通號誌，今天下午突然掉落，幸未砸到人。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段與重慶路的交通號誌，今天下午突然掉落，幸未砸到人。記者陳宏睿／翻攝

台中市西屯區西屯路二段與重慶路的交通號誌，今天下午突然掉落，幸未砸到人。記者陳宏睿／翻攝
台中市西屯區西屯路二段與重慶路的交通號誌，今天下午突然掉落，幸未砸到人。記者陳宏睿／翻攝

紅綠燈 台中 交通號誌

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

彰化驚傳大型吊車側翻！油壓支腿陷路面 「車輪懸空」驚險畫面曝

影／高雄梅花鹿翹家…路上趴趴走 歷6小時終落網

1對撞、1翻車 紐約勞工節長周末2大車禍1死6傷

鍾東錦率警迎開學 化身導護志工共同守護學童安全

相關新聞

彰化驚傳大型吊車側翻！油壓支腿陷路面 「車輪懸空」驚險畫面曝

彰化市三民路今天下午驚傳大型吊車側翻，吊車作業時疑因油壓支腿下方路面承載不住，支腿突然陷入路面，龐大車身當場往一旁傾倒，甚至一度出現車輪懸空的驚險畫面，車身更倒向台灣菸酒公司彰化營業所。現場一度傳出有人受困，所幸很快脫困，無人受傷。

驚險！台中西屯路口紅綠燈突從天而降 掉落機車停等區幸無人傷

台中市西屯區西屯路二段與重慶路口，今日下午3時許，發生交通號誌受損掉落意外，警方獲報後立即到場疏導交通並通報搶修，初步檢視無人員受傷及車輛受損，詳細肇因仍待調查釐清，警方也藉此呼籲大型車輛駕駛留意車高與周遭懸掛物，保持安全距離。

疑債務糾紛？現役軍人休假遭毆不治 嘉義縣警逮2嫌送辦

住嘉義六腳鄉的24歲侯姓現役軍人，休假返鄉疑因債務糾紛，5日晚間遭人打成重傷就醫，今天因傷勢過重宣告不治。警方獲報逮捕2...

影／騎微電車逆向又闖紅燈自撞電桿受傷 台中警追查原因

一名男子昨天騎微型電動車經台中市大雅區，疑闖紅燈逆向後自撞電桿受傷，他被送醫，員警到場處理將追查肇事原因，男子自撞過程被民眾拍下，畫面上網引起網友議論。

苗栗女酒後失序 友勸勿酒駕起糾紛？警獲報帶回管束

苗栗縣苑裡市區街頭昨（6）日傍晚一起男女發生糾紛，警方獲報到場發現鬧事女子竟是因友人勸阻她酒後開車，衍生兩人爭吵不休，引發路人關注；員警見女子持續情緒激動，還意圖亂跑往馬路上衝，當場將她制伏帶回派出所管束，待酒退清醒後才讓其自行返家休息。

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

民眾日前在宜蘭縣三星鄉超商借用廁所時，竟在馬桶上方層板發現55萬餘元鉅款，警方接獲報案趕赴現場清點，調閱監視器過濾進出超商人員，查出是保全在執行ATM補鈔作業時不慎遺落，隨即聯繫金融機構，請保全公司人員前往領回發還。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。