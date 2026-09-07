驚險！台中西屯路口紅綠燈突從天而降 掉落機車停等區幸無人傷

台中市西屯區西屯路二段與重慶路口，今日下午3時許，發生交通號誌受損掉落意外，警方獲報後立即到場疏導交通並通報搶修，初步檢視無人員受傷及車輛受損，詳細肇因仍待調查釐清，警方也藉此呼籲大型車輛駕駛留意車高與周遭懸掛物，保持安全距離。

第六警分局表示，7日下午3時許接獲報案，指西屯路二段與重慶路口紅綠燈號誌受損掉落，警員獲報後立即趕赴現場，第一時間進行交通指揮疏導，並通報1999派遣維修人員到場搶修。

警員初步檢視，該次意外並無人員受傷，也無車輛受損情形，詳細發生原因將依交通事故調查程序進一步釐清。

警方呼籲，大型車輛行經市區狹窄道路或設有號誌的路口時，務必留意自身車高及周遭懸掛物，保持安全距離，以避免碰撞號誌等公共設施；同時請用路人行經事故現場時，配合現場員警指揮減速慢行，共同維護行車安全與周邊交通順暢。

台中市西屯區西屯路二段與重慶路的交通號誌，今天下午突然掉落，幸未砸到人。記者陳宏睿／翻攝