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影／騎微電車逆向又闖紅燈自撞電桿受傷 台中警追查原因
一名男子昨天騎微型電動車經台中市大雅區，疑闖紅燈逆向後自撞電桿受傷，他被送醫，員警到場處理將追查肇事原因，男子自撞過程被民眾拍下，畫面上網引起網友議論。
台中市大雅警分局表示，昨天上午9時21分，在台中市大雅區月祥路276巷口前車禍，62歲易姓男子騎微電車沿月祥路，違規右轉月祥路276巷行駛，疑似不慎自撞路旁電桿，致易男車輛受損。大雅分局依規定到場處置，因易男臉部、全身多處擦挫傷，已先行送中港澄清醫院就醫，警方將通知到案說明，事故原因由鑑定單位研判。
警方表示，易男逆向且闖紅燈行為，已違反道路交通管理處罰條例第74條1項第1款、第2款，警方後續將依法製單舉發，將分別各處以最高新台幣1200元以下罰鍰。
大雅分局呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行，遵守號誌及燈號指示，切勿闖紅燈以降低事故風險，確保自身及他人安全。另提醒，務必遵守雙黃線禁止跨越規定，避免逆向行駛等危險行為，共同維護交通秩序與用路安全。
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