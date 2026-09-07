彰化驚傳大型吊車側翻！油壓支腿陷路面 「車輪懸空」驚險畫面曝

彰化市三民路今天下午驚傳大型吊車側翻，吊車作業時疑因油壓支腿下方路面承載不住，支腿突然陷入路面，龐大車身當場往一旁傾倒，甚至一度出現車輪懸空的驚險畫面，車身更倒向台灣菸酒公司彰化營業所。現場一度傳出有人受困，所幸很快脫困，無人受傷。

這起意外發生在下午2點左右，吊車原本在三民路進行吊掛作業，但作業過程中，支撐車身的油壓支腿疑似壓破路面，吊車隨即失去平衡側翻。初步了解，吊車停放位置下方疑為污水下水道管線銜接處，可能因路面承載力不足，無法負荷大型吊車重量，才導致支腿陷落。

意外發生後，現場人員趕緊查看是否有人受困，所幸很快確認人員已脫困，並無傷亡。工程單位也緊急調派另一輛吊車到場，準備協助處理側翻車輛及後續善後。

萬安里長高林秀祝在事發後立即到場察看，她說，還好沒有波及其他人，只有傷到車子，希望後續能盡快處理完畢。

彰化市長林世賢獲報後也趕到現場了解狀況，警方則在事故周邊設置三角錐並進行交通疏導，避免大型機具側翻造成二次事故。

彰化市三民路今天下午驚傳大型吊車側翻，吊車作業時疑因油壓支腿下方路面承載不住，支腿突然陷入路面，龐大車身當場往一旁傾倒。圖／讀者提供