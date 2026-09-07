警方最終於今日凌晨0時27分許，在平鎮區莊敬街發現范翁。圖：讀者提供

桃園市一名80歲范姓老翁昨(6)日晚間獨自從龍潭住家外出後失去聯繫，由於當晚雨勢不小，加上老翁患有失智症、左眼失明，家屬擔心發生意外，先向住家附近派出所報案協尋。警方調閱監視器後發現，老翁已徒步約7公里進入平鎮轄區，平鎮警分局隨即接手協尋，最終在不到1小時內順利找到老翁，讓他平安返家。

員警將老翁帶上巡邏車，並載返派出所休息。圖：讀者提供

平鎮派出所說明，昨日深夜23時30分許接獲范姓男子求助，表示父親自當日18時許從龍潭區中興路住家步行外出後遲未返家，先前已向住家附近派出所報案。經調閱沿線監視器，確認老翁一路步行進入平鎮區，家屬隨即前往平鎮派出所請求協助。

值班警員林偉傑獲報後，立即調閱監視器追查老翁行蹤，並由警員張瑞峰、杜炳杰駕駛巡邏車沿可能行經路線搜尋，以監視器追蹤搭配巡邏車同步尋找。警方最終於今日凌晨0時27分許，在平鎮區莊敬街發現范翁，當時老翁全身衣物已被雨水淋濕、身體發抖，左手另有擦傷流血情形，員警隨即將他帶上巡邏車，並載返派出所休息。

老翁兒子接獲通知後趕抵派出所，確認父親平安後總算放下心來，並向協助尋人的員警表達感謝，表示所幸警方及時協助，才能在深夜雨勢中迅速找到父親，避免發生意外。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭失智翁雨夜徒步7公里失聯 警跨區協力火速尋人