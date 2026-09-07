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苗栗女酒後失序 友勸勿酒駕起糾紛？警獲報帶回管束
苗栗縣苑裡市區街頭昨（6）日傍晚一起男女發生糾紛，警方獲報到場發現鬧事女子竟是因友人勸阻她酒後開車，衍生兩人爭吵不休，引發路人關注；員警見女子持續情緒激動，還意圖亂跑往馬路上衝，當場將她制伏帶回派出所管束，待酒退清醒後才讓其自行返家休息。
通霄分局苑裡分駐所於昨午5點左右接獲報案，稱客庄里有民眾糾紛。經警方到場了解，50歲柯姓女子飲酒後欲駕車，其55歲陳姓友人見狀上前勸阻，雙方因而發生拉扯並爭吵不休。
處理員警先將雙方分開並安撫情緒，但柯女情緒仍相當激動，持續揮舞雙手，且不顧往來車輛逕自橫越馬路，警方見其行為已有危及自身安全及影響其他用路人行車安全之虞，遂依警察職權行使法規定實施管束，並將柯女帶返派出所休息。
警方表示，直到深夜，柯女酒退情緒恢復穩定，經確認狀況無虞後終止管束，由柯女自行返家休息；藉此也呼籲民眾，飲酒後切勿駕車，如遇糾紛或情緒不穩，應保持冷靜，避免危險行為，以維護自身及他人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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