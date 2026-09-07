影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

民眾日前在宜蘭縣三星鄉超商借用廁所時，竟在馬桶上方層板發現55萬餘元鉅款，警方接獲報案趕赴現場清點，調閱監視器過濾進出超商人員，查出是保全在執行ATM補鈔作業時不慎遺落，隨即聯繫金融機構，請保全公司人員前往領回發還。

三星警分局今天表示，案件發生在本月3日中午，民眾前往三星鄉某超商借廁所時，意外在角落廁所發現大筆現鈔並報警處置。員警抵達現場後，會同報案人當場清點，確定現鈔金額高達55萬2000元。

警方調閱超商監視器影像，過濾廁所周邊出入人員，查出該筆鉅款為保全人員稍早執行ATM補鈔作業時疏忽遺留，經主動聯繫金融機構，通知保全公司派員認領。

現場逐一核對清點、確認數額無誤後，警方依規定將現金全數發還，險些釀成重大損失的保全人員心有餘悸，對於警方短時間內釐清財物歸屬表示感謝。三星警分局提醒，運送或攜帶大額現金時應提高警覺並妥善保管，切勿讓貴重財物脫離視線，以免一時疏忽造成無法彌補的財物損失。

民眾借超商廁所時，竟在馬桶上方層板驚見厚厚一疊55萬現金。警方獲報到場，查出是保全進行ATM補鈔作業不慎遺落，通知保全人員領回時仍心有餘悸。圖／警方提供