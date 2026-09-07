聽新聞
0:00 / 0:00
毒盜「入監深造」重返陽明山偷電纜 警所長再出手逮人：就勸你別偷了
台北市北投區紗帽路一帶日前接連發生至少6起電纜線竊案，警方清查後，有眼尖警所長認出「曾抓過的通緝犯總出現在案發現場」，立即鎖定吳姓男子涉案，循線拘捕吳男到案，依加重竊盜罪嫌送辦後，檢方聲押獲准。
警方調查，北投區紗帽路、湖底路、湖山路等陽明山旅遊必經之路，6月起接連發生至少6件電纜線竊案，台電公司布設的電纜線經常遭人剪竊，導致民家用電受影響，台電公司旋即向警方報案求助。
警方初步調閱山區監視器畫面追查，其中轄區公園派出所所長吳世明一眼認出48歲吳姓男子，總在案發時出現在案發現場附近，立刻鎖定吳男進一步追查。
由於吳男行蹤飄忽、多次轉換窩點、多次製造斷點，十分不易追查；但專案人員發現，吳男犯後曾離開陽明山，還跑到台北市士林區、新北市新莊區行竊，尤其是竊取他人機車後，仍騎乘贓車上山犯案，警方因此掌握吳男行蹤，8月23日循線搜索拘提吳男到案。
員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具，同時查獲吳在新北市新莊區竊得的作案贓車1輛；吳起初否認涉案，直到發現警方蒐證影像明確，即坦承犯行。
據悉，吳男曾涉毒品、竊盜案遭逮，先前也曾在遭通緝時，在陽明山一帶被公園派出所所長吳世明查獲，未料入監執行後又聽聞獄友分享「陽明山竊盜經」，此次又上山犯案，仍栽在吳世明手上，吳世明無奈勸說吳嫌「就勸過你別再偷了」。
警方表示，全案詢後依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方訊後認吳有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押，士林地院審理後裁定羈押，警方將持續清查是否有共犯及其他銷贓管道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。