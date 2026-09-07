快訊

亞運棒球／中華隊名單敲定 古林睿煬傷退補進黃仲翔

美軍荷莫茲掃雷任務 海豹隊員摸黑下水最危險一步曝光

台積電攜手聯發科拉高台股！收盤上漲775點 大立光苦吞跌停

聽新聞
0:00 / 0:00

毒盜「入監深造」重返陽明山偷電纜 警所長再出手逮人：就勸你別偷了

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市北投區紗帽路一帶日前接連發生至少6起電纜線竊案，警方清查後，有眼尖警所長認出「曾抓過的通緝犯總出現在案發現場」，立即鎖定吳姓男子涉案，循線拘捕吳男到案，依加重竊盜罪嫌送辦後，檢方聲押獲准。

警方調查，北投區紗帽路、湖底路、湖山路等陽明山旅遊必經之路，6月起接連發生至少6件電纜線竊案，台電公司布設的電纜線經常遭人剪竊，導致民家用電受影響，台電公司旋即向警方報案求助。

警方初步調閱山區監視器畫面追查，其中轄區公園派出所所長吳世明一眼認出48歲吳姓男子，總在案發時出現在案發現場附近，立刻鎖定吳男進一步追查。

由於吳男行蹤飄忽、多次轉換窩點、多次製造斷點，十分不易追查；但專案人員發現，吳男犯後曾離開陽明山，還跑到台北市士林區、新北市新莊區行竊，尤其是竊取他人機車後，仍騎乘贓車上山犯案，警方因此掌握吳男行蹤，8月23日循線搜索拘提吳男到案。

員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具，同時查獲吳在新北市新莊區竊得的作案贓車1輛；吳起初否認涉案，直到發現警方蒐證影像明確，即坦承犯行。

據悉，吳男曾涉毒品、竊盜案遭逮，先前也曾在遭通緝時，在陽明山一帶被公園派出所所長吳世明查獲，未料入監執行後又聽聞獄友分享「陽明山竊盜經」，此次又上山犯案，仍栽在吳世明手上，吳世明無奈勸說吳嫌「就勸過你別再偷了」。

警方表示，全案詢後依加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方訊後認吳有反覆實施犯罪之虞，向法院聲請預防性羈押，士林地院審理後裁定羈押，警方將持續清查是否有共犯及其他銷贓管道。

員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供
員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供

員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供
員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供

員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供
員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供

員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供
員警當天查扣已剝除外皮的電纜銅線、鋁線一批、作案工具。圖／警方提供

北投分局公園派出所所長吳世明。圖／警方提供
北投分局公園派出所所長吳世明。圖／警方提供

電纜 陽明山 偷電 通緝 竊盜

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／留足跡洩底！宜蘭廚師慣竊闖空門 偷百萬竟分批存超商ATM遭收押

影／被害人網路提醒文應驗 3男一路往南偷娃娃機店還搭霸王車被逮

藥師對女大生下藥辯「測試藥效」 士林地院裁定羈押禁見

淡水藥師下藥案再傳多女受害 1女被性侵、3女遭性騷擾

相關新聞

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

民眾日前在宜蘭縣三星鄉超商借用廁所時，竟在馬桶上方層板發現55萬餘元鉅款，警方接獲報案趕赴現場清點，調閱監視器過濾進出超商人員，查出是保全在執行ATM補鈔作業時不慎遺落，隨即聯繫金融機構，請保全公司人員前往領回發還。

毒盜「入監深造」重返陽明山偷電纜 警所長再出手逮人：就勸你別偷了

台北市北投區紗帽路一帶日前接連發生至少6起電纜線竊案，警方清查後，有眼尖警所長認出「曾抓過的通緝犯總出現在案發現場」，立即鎖定吳姓男子涉案，循線拘捕吳男到案，依加重竊盜罪嫌送辦後，檢方聲押獲准。

墾丁大街路旁停車格男陳屍後車廂 車輛滲血水、散發惡臭

屏東縣恆春警分局本月5日上午6時許接獲報案，台26線墾丁路段路旁停車格，車子滲出血水並散發惡臭，警方到場後發現車門上鎖，外觀看不到內部情形，通報消防分隊到場後，死者35歲林男輕生倒臥後車廂。

影／留足跡洩底！宜蘭廚師慣竊闖空門 偷百萬竟分批存超商ATM遭收押

宜蘭市一處社區醫療器材辦公室因窗戶沒關好，凌晨遭竊賊入侵，偷走近百萬元，誇張的是竊嫌得手後竟然跑遍各超商，「化整為零」把錢分批存入帳戶。警方獲報查無路口監視器，經抽絲剝繭發現休耕的田梗留有疑似嫌犯足跡，擴大調出民宅監視器，終於揪出林姓男嫌，警方依加重竊盜罪送辦，法院5日裁定收押。

影／被害人網路提醒文應驗 3男一路往南偷娃娃機店還搭霸王車被逮

3名男子日前在苗栗偷娃娃機店後，被害人網路PO出監視器畫面，提醒全台同業注意這3人，還預測他們會一路往南偷；台中豐原警分局昨天受理娃娃機店業者報案失竊，今天凌晨逮捕這3名男子，還查出他們涉嫌搭多元計程車後未支付車資即離去，依加重竊盜、詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

45歲女房仲醫美診所割眼袋…胃部大出血急救11天不治 家屬提告求真相

45歲李姓女子日前至台南市1間醫美診所接受眼袋手術，施打麻醉後尚未動刀便突然全身不適；診所急救後轉送成大醫院，檢視發現胃部穿孔大量出血，住院11天仍於昨天拔管不治，家屬質疑診所涉及醫療疏失，已對醫師及護理師提出過失致死告訴，檢警相驗後預定8日解剖釐清死因。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。