停車場留紙條借卡付費 警調監視器釐清案情

有民眾今天在高雄一處停車場發現信用卡及現金，現場還留有一張「借你卡付停車費」等字樣的紙條。警方將調閱監視器並通知失主，另提醒民眾，若拾獲信用卡且有盜刷行為恐觸法。

高雄市政府警察局鼓山分局員警說明，上午9時許獲報，有民眾在河西一路某私人停車場內，發現疑似他人遺留財物。警方到場勘察，尋獲2張信用卡及新台幣200元，還有一張寫有「借你卡付停車費，抱歉」等文字的紙條。

警方表示，員警將相關物品帶回，全案依警察機關受理拾得（遺失）物標準作業程序完成受理，並調閱現場監視器、通知遺失人釐清案情，以保障民眾財產權益。

警方呼籲，民眾外出時，應妥善看管自身隨身財物，並提醒若拾獲他人財物，應交由警方或相關單位處理，若拾取信用卡並有盜刷等行為，可能觸犯侵占遺失物、偽造文書及詐欺等罪嫌。