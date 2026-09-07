影／留足跡洩底！宜蘭廚師慣竊闖空門 偷百萬竟分批存超商ATM遭收押

宜蘭市一處社區醫療器材辦公室因窗戶沒關好，凌晨遭竊賊入侵，偷走近百萬元，誇張的是竊嫌得手後竟然跑遍各超商，「化整為零」把錢分批存入帳戶。警方獲報查無路口監視器，經抽絲剝繭發現休耕的田梗留有疑似嫌犯足跡，擴大調出民宅監視器，終於揪出林姓男嫌，警方依加重竊盜罪送辦，法院5日裁定收押。

據了解，54歲林嫌是宜蘭市一家美食餐廳的廚師，有正常工作收入，但其行竊偷錢已經不是第一次，今年6月間才被判刑，這次又在9月2日入侵位於黎明三路社區的一處醫療器材工作室犯案，嫌犯先是半夜騎車到現場，接著步行走田梗避人耳目，翻過社區圍牆後，從工作室氣窗進出，全部犯案過程戴手套，避免留下指紋。

警方隔天獲報後立即派鑑識人員到場採證，並與刑事警察大隊共組專案小組，經查這間3樓半辦公室員工下班後，沒人居住，當天一樓的氣窗忘了關，使得林嫌如入無人之境，在沒有破壞門窗的情況下自由進出；至於百萬元現金疑似收到的進帳貨款，還沒來得及拿去銀行存放，半夜被偷。

警方表示，宜蘭市黎明三路該址附近監視系統較稀少，經警方努力不懈追查，循線發現周邊田地留有疑似犯嫌行徑的足跡，員警接著鍥而不捨，瘋狂調出附近民宅監視器，隔天立即鎖定犯嫌，並向宜蘭地方法院聲請搜索票，終於9月4日查緝林姓男嫌到案。

幸運的是，除了林嫌留下小錢花用，神在得手後跑遍市區超商的24小時ATM，以「化整為零」方式把剩下的95萬元存入他的同一個帳戶裡，以為就此可以安枕無憂，沒想到過沒幾天全被警方查獲，全案依加重竊盜罪嫌移送偵辦。

檢察官訊後認為林嫌在短短在幾個月內接連犯案，行竊金額驚人且惡行重大，向法院聲請羈押獲准，暫時遏止他不得再犯。

被害人特別感謝警方迅速破案，保住贓款。宜蘭警分局呼籲犯罪零容忍，警方必將積極蒐證、依法查緝，絕不讓犯罪分子逍遙法外，守護治安及民眾財產安全。

廚師慣竊偷走醫療器材辦公室近百萬元，因行走田梗留下「足跡」成了破口。圖／警方提供

林嫌得手後騎乘機車離去，被民宅監視器拍下。圖／警方提供

警方逮54歲林嫌，依加重竊盜罪送辦，被法院裁定收押。圖／警方提供

林嫌得手後竟然跑遍各超商，「化整為零」把錢分批存入個人帳戶。圖／警方提供

廚師慣竊翻牆進入社區，偷走醫療器材辦公室近百萬元，存入各大超商的ATM總金額約95萬元。圖／警方提供

廚師慣竊進入房間，偷走近百萬元。圖／警方提供