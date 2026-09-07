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影／被害人網路提醒文應驗 3男一路往南偷娃娃機店還搭霸王車被逮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

3名男子日前在苗栗偷娃娃機店後，被害人網路PO出監視器畫面，提醒全台同業注意這3人，還預測他們會一路往南偷；台中豐原警分局昨天受理娃娃機店業者報案失竊，今天凌晨逮捕這3名男子，還查出他們涉嫌搭多元計程車後未支付車資即離去，依加重竊盜、詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

苗栗有被害業者在網路PO出監視器畫面怒罵小偷，偷完他的娃娃機後搭霸王車到豐原，他提醒全台的台灣娃娃機業者要注意，這群人應該會一路往南偷。

豐原警分局昨晚11時42分接獲民眾報案指稱，豐原區信義街一間選物販賣店內財物遭竊。警方獲報後立即趕赴現場了解，經調查發現，店內兌幣機遭人用工具破壞，並竊取機台內現金，店家損失約3萬1900元。

警方受理後調閱周邊監視器影像，經分析比對後循線追查，今天凌晨3時30分在彰化地區查獲涉案3名犯嫌，26歲江男、23歲陳男、22歲劉男。警方另發現，3人昨天凌晨1時，另涉嫌搭乘多元計程車後未支付車資即離去，造成計程車司機損失1560元。全案警詢後，依加重竊盜、詐欺等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

頂街派出所副所長劉洸華呼籲，不法之徒切勿心存僥倖、以身試法，警方對於任何違法行為均秉持「有決心、有能力、依法嚴辦、絕不寬貸」的態度，將持續透過監視器調閱、科技偵查及積極追查等方式，全力打擊犯罪、維護轄區治安，守護市民生命財產安全。

豐原警分局昨晚接獲民眾報案指稱，豐原區信義街一間選物販賣店內財物遭竊，警方今天凌晨逮到嫌犯。記者游振昇／翻攝
豐原警分局昨晚接獲民眾報案指稱，豐原區信義街一間選物販賣店內財物遭竊，警方今天凌晨逮到嫌犯。記者游振昇／翻攝

娃娃機 被害人 竊盜 監視器 計程車

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