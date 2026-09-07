45歲女房仲醫美診所割眼袋…胃部大出血急救11天不治 家屬提告求真相

45歲李姓女子日前至台南市1間醫美診所接受眼袋手術，施打麻醉後尚未動刀便突然全身不適；診所急救後轉送成大醫院，檢視發現胃部穿孔大量出血，住院11天仍於昨天拔管不治，家屬質疑診所涉及醫療疏失，已對醫師及護理師提出過失致死告訴，檢警相驗後預定8日解剖釐清死因。

台南市警第二分局南門派出所副所長張嘉勛今天表示，分局已依規定受理報案，並於昨天下午通知相關人員到案說明，全案詢問後依過失致死罪嫌移送偵辦；檢警昨天傍晚相驗，預定8日下午解剖，以確認李女死亡與相關醫療處置間是否具有因果關係。

據了解，李姓女子未婚、有男朋友，從事房仲業約3年，因愛漂亮過去就曾接受玻尿酸微整形療程；上月26日她自行騎車前往中西區大同路一家醫美診所，準備接受眼袋手術，卻在施打麻醉藥物後，尚未動手術前，便出現呼吸困難、臉部浮腫及全身不適等症狀，診所陳姓醫師趕緊急救。

死者家屬指控，陳姓醫師發現李女腹部腫脹後停止施打麻醉，但未立即送醫，而是在診所內以插鼻胃管等方式急救約2小時，因見狀況持續惡化，才撥打119將李女送往成大醫院；李女轉院後被發現胃部穿孔大出血，緊急手術後持續昏迷住院，於昨天清晨因器官衰竭不治拔管。

李女林姓表姊表示，李女過去腹部擦挫傷曾經縫合（未開刀），曾施打過麻醉劑，並未出現過敏反應，不認為是麻醉因素導致昏迷，質疑診所急救及送醫過程是否有疏失；李女從進入診所直到過世就未曾清醒，家屬昨天由李女弟弟對診所陳姓醫師及古姓護理師提出過失致死告訴，希望透過司法調查釐清死因。

該診所委任律師施志遠協助向警方提供李女就醫過程、施打麻醉藥物劑量與急救方式等資料，主張醫療人員在過程中已善盡治療與急救的義務；檢警預定8日解剖釐清死因，全案相關責任仍待調查認定。

李女林姓表姊表示，李女過去腹部擦挫傷曾經縫合（未開刀），也曾施打過麻醉劑，當時並未出現過敏反應，不認為是麻醉因素導致昏迷。記者袁志豪／翻攝

李女家屬昨天由李女弟弟對診所陳姓醫師及古姓護理師提出過失致死告訴，希望透過司法調查釐清死因，左一、左二為李女父母。記者袁志豪／翻攝