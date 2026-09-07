嘉義24歲上兵休假送醫不治 臀部大片瘀傷家屬報警查死因

24歲侯姓上兵送醫不治，家屬發現其臀部至大腿後側留有大面積瘀傷，傷勢形成原因及是否與死亡有關，仍待檢警調查釐清。圖／讀者提供 嘉義縣24歲侯姓空軍防空部上兵休假期間身體不適，6日由母親陪同送醫，之後不幸死亡，家屬發現侯男臀部有大面積瘀傷，懷疑死因不單純並向警方報案。警方已查扣侯男手機進行數位鑑識，並調閱通聯、監視器畫面，確切死因及傷勢成因仍待檢警釐清。

據了解，侯男為志願役士兵，2021年9月22日入伍，原預計今年11月1日退伍，9月3日至6日休假。侯男6日因身體嚴重不適，由母親陪同自行前往醫院，就醫時已無法言語，到院時失去生命徵象，經急救及後續治療仍不治。

家屬事後發現侯男身上有明顯傷勢，對死因產生疑問，並向警方報案要求查明。傷勢照片顯示，侯男臀部至大腿後側有大片深色瘀傷；診斷證明書記載，侯男有到院前心跳停止、急性肝腎衰竭、高血鈉及高血鉀，以及臀部大面積瘀青等情形。

家屬向外界反映，懷疑侯男生前可能遭學長霸凌或不當對待，並稱雙方疑有金錢往來，侯男甚至曾返家拿地契準備借錢。至於家屬所述情節是否屬實，以及與侯男身上傷勢、死亡有無關聯，目前均有待調查釐清。

空軍防空部表示，侯男為防空部編制上兵，駐地位於空軍嘉義基地，但並非嘉義聯隊人員。侯男在部隊各方面表現正常，軍方目前未掌握他在營區內遭士官長凌虐，或遭現役幹部索取金錢等情事。

對於外界傳出的金錢問題，軍方初步了解，侯男曾向一名已退役士官長借款，並非現役幹部向侯男索錢；至於雙方實際金錢往來情形，以及是否涉及其他民間借貸，軍方目前無法證實，相關情節也尚待進一步調查。

警方表示，家屬日前已報案，目前尚未掌握具體施暴者身分或實質違法證據。由於侯男就醫前身體狀況已相當嚴重，當時已無法言語，警方已查扣他的手機進行數位鑑識，並調閱通聯紀錄及相關監視器畫面，後續將訪談相關人員，釐清侯男生前活動、與相關人士互動及傷勢形成原因。

空軍防空部表示，醫院目前尚無法提出明確死亡原因，軍方正全力協助家屬處理後續事宜，侯男身上的大面積瘀傷如何形成、是否涉及外力，以及傷勢與死亡有無關聯，將配合檢察官及法醫相驗結果進一步釐清。