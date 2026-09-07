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高雄機車騎士鬼切駕駛預感「要親上去了」 下一秒果真撞左彎車慘摔

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市一名騎士昨天下午3時許騎機車沿高市青年一路至復興二路口，被轎車駕駛目擊從旁鬼切，因騎車速度飛快，駕駛預感恐在路口和他車「親上去」，下一秒果真撞上左彎的Kuga休旅車，當場慘摔受傷；警方指騎士和駕駛均無酒駕行為，肇責待釐清。

新興警分局指出，盧姓男子（23歲）昨天下午3時許騎機車沿青年一路由東往西方向直行至復興二路口時，不慎撞上對向要左轉由黃姓男子（56歲）駕駛的Ford Kuga休旅車。

盧男噴飛在地，身體多處擦挫傷，事故發生前，有他車駕駛目擊車禍前狀況貼文附上影片描述盧男騎車飛快從旁鬼切，因見有車要左彎，他預感會和左彎車「親上去」，下秒果真兩車相撞。

有網友回應，「前面賓士嚇傻了，多等了一個紅綠燈才往前繞開」、「結果沒讓我們失望」、「轉彎車超衰，根本看不到，被突然變換車道的直行車撞上」。

警方到場處理，雙方經檢測均無酒精反應，盧男因身體多處擦挫傷，經送醫救治幸無大礙；初步研判事故疑轉彎車未禮讓直行車釀禍，詳細肇因及肇責待交通大隊後續調查釐清。

高市騎士盧姓男子昨天下午騎機車沿高市青年一路至復興二路口，被轎車駕駛目擊從旁鬼切撞上左彎車受傷。記者石秀華／翻攝
高市騎士盧姓男子昨天下午騎機車沿高市青年一路至復興二路口，被轎車駕駛目擊從旁鬼切撞上左彎車受傷。記者石秀華／翻攝

高市騎士盧姓男子昨天下午騎機車沿高市青年一路至復興二路口，被轎車駕駛目擊從旁鬼切撞上左彎車受傷。記者石秀華／翻攝
高市騎士盧姓男子昨天下午騎機車沿高市青年一路至復興二路口，被轎車駕駛目擊從旁鬼切撞上左彎車受傷。記者石秀華／翻攝

高市騎士盧姓男子昨天下午騎機車沿高市青年一路至復興二路口，被轎車駕駛目擊從旁鬼切撞上左彎車受傷。記者石秀華／翻攝
高市騎士盧姓男子昨天下午騎機車沿高市青年一路至復興二路口，被轎車駕駛目擊從旁鬼切撞上左彎車受傷。記者石秀華／翻攝

騎士 機車騎士 高雄 車禍

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