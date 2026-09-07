宜蘭保全超商補鈔遺落55萬元 民眾借廁所發現報警發還

民眾日前在宜蘭一間超商借用廁所時，赫然發現新台幣55萬餘元報案，經警方循線追查，原來是保全人員在超商執行提款機補鈔作業時遺落，通知保全公司前來領回。

宜蘭縣警察局三星分局今天表示，民眾3日中午在三星鄉某超商借用廁所時，在馬桶上方層板發現大筆現鈔，員警接獲民眾報案後趕赴現場，會同報案人當場清點，金額高達55萬2000元。

為盡速物歸原主，員警立即調閱超商監視器畫面過濾出入人員，查出55萬餘元為保全人員執行提款機補鈔作業時不慎遺落，隨即聯繫相關金融機構，通知保全公司派員前來認領。

經各方當場逐一核對清點，並確認數額無誤後，警方依規定將55萬2000元全數發還。保全人員對一時疏忽險釀損失仍心有餘悸，見鉅款短時間內物歸原主，頻頻向警方表達由衷感激。