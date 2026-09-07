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影／喀麥隆籍旅客涉持偽造居留證在台轉機 遭移民署國境大隊攔阻
內政部移民署國境事務大隊（5）日於桃園國際機場執行勤務時，查獲一名喀麥隆籍女子持用偽造之瑞典居留證，該名旅客自印尼峇里島搭乘長榮航空BR-256班機抵台，原計畫於同日轉乘長榮航空BR-95班機前往義大利米蘭，因涉持不實證件，當場遭移民官攔阻。
國境事務大隊特殊勤務隊表示，因該名旅客之轉機路線異常，接獲航空公司通報後即前往查察，經檢視其護照內部僅有8月中旬之出境查驗章與印尼簽證，並無歐盟簽證或入出境查驗紀錄。執勤人員隨即針對其出示之瑞典居留證進行查驗，經運用專業設備比對防偽特徵與製作細節後，確認該證件為偽造。
移民署指出，該名旅客於接受詢問時，起初陳述已在瑞典合法居留7年，但其說詞與證件效期不符，且未能回答瑞典之法定貨幣及警車外觀等通識問題，經執勤人員比對旅行路線與陳述內容後，該女坦承於今年7月底在喀麥隆境內，以50萬中非法郎（折合新台幣約2萬8,000元）之代價向一名男子取得該偽造居留證，並企圖以此前往義大利。國境事務大隊大隊長林清芬呼籲，持用偽造或變造之旅行證件屬違法行為，移民署後續將持續強化與航空公司之通報機制，並提升第一線人員之證照鑑識專業與設備效能，以維護國境安全。
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