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11歲男童夜市獨自賣芭樂 屏東縣府屢勸多次…擬對父親開罰

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣一名11歲男童經常獨自推著攤車在高雄、屏東鄉鎮夜市賣芭樂，近日又被民眾直擊，獨自出現在潮州愛國夜市賣芭樂。屏東縣府社會處表示，該案已列管追蹤多年，過去曾開立並完成強制性親職教育及多次個案研討，理解父親維持生計，但不宜單獨讓兒少擺攤賣水果，擬將評估依違反兒少權法開罰

社工近日接獲通報，又發現11歲男童獨自推水果攤車，穿梭在夜市來回，攤子上還用跑馬燈寫著「幫忙家裡賺錢脫離貧窮」，社工上前詢問男童「爸爸在哪裡？有在附近嗎？」，男童帶著社工找到在附近的父親。社工勸戒男童父親，「不能讓他獨自賣水果」。

社會處表示，此案社工與男童父親溝通多次，過去曾開立並完成強制性親職教育及多次個案研討，全案涉違反兒少權法，已函請男童父親陳述意見，男童父親若持續讓男童單獨販賣水果，社會處將依法評估開罰。

社會處表示，理解男童父親需維持生計，但確實不宜單獨讓兒少擺攤賣水果，將持續訪查規勸，維護兒少權益；教育處表示，學校針對個案提供輔導機制。

男童父親涉違反兒童及少年福利與權益保障法第49條第1項第15款「其他對兒童及少年或利用兒童及少年犯罪或為不正當之行為」，可開罰6萬以上60萬以下罰鍰。

社工又發現男童獨自推著攤車在夜市賣芭樂。圖／讀者提供
社工又發現男童獨自推著攤車在夜市賣芭樂。圖／讀者提供

開罰 屏東 夜市 兒少權法 未成年

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