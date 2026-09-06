高雄男入住旅館未退房敲門沒人應 房務員驚見陳屍床上

陳姓男子昨晚10時許投宿高市建國三路某旅館，今午12時應退房卻不見人，房務人員敲門沒回應，持鑰匙開門進房，驚見陳男倒臥床上已無呼吸心跳，警消到場發現陳已死亡，身旁有1支疑似針頭物，初步檢視身體無明顯外傷，已報請檢察官相驗釐清死因。

三民一警分局長明派出所警方今天中午12時14分許接獲建國三路某旅館業者報案，指有房客疑陳屍床上；警消趕抵，發現50歲的陳姓男子已明顯死亡，身旁還有1支疑似針頭物品。

據了解，陳男昨晚10時投宿該旅館，原本今午應退房，但卻不見人影，房務員敲門沒回應，進房查看赫見他已死亡。

警方初步檢視陳男身體未發現有明顯外傷，現場亦無打鬥痕跡，暫時排除有外力介入，已報請檢察官相驗，釐清死因。

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