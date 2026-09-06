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遭吳靜怡影射持大麻煙彈！佀廣洋不忍了提告誹謗 明再提民事告訴

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前登記參選桃園市第1選區議員，隨即遭政治評論員吳靜怡發文影射他過去被指控持有大麻煙彈。對此，佀廣洋嚴正否認，要求吳靜怡24小時內下架相關圖文及公開道歉，今天他再度於臉書發文表示，24小時寬限時間已過，相關圖文未下架，也未收到道歉，他已於昨晚完成刑事提告，預計明天周一向法院提出民事侵權行為訴訟。

吳靜怡日前於臉書發文，以照片及文字影射佀廣洋涉及大麻、毒品。佀廣洋隨後發表聲明，強調自己從未抽過大麻，也從未使用過任何毒品，相關影射意圖使社會大眾產生錯誤聯想、損害他名譽，因此決定循法律途徑處理。

佀廣洋今表示，大罷免以來，社會充斥造謠抹黑，綠營政客、側翼不惜以撕裂對立、仇恨動員獲取政治利益，「青鳥網軍滿天飛，出征肉搜，綠色恐怖無所不在」。他認為，毫無證據的指控，即使在相關文章中加上「疑似」、問號，甚至以「我夢到」等方式呈現，也不能藉此規避司法責任。

佀廣洋強調，自己已是正式參選人，為捍衛個人名譽、守護民主選舉及端正選風，面對相關言論將採取法律行動，「我會以訟止謗，絕不姑息。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

政治評論員吳靜怡在臉書發文，影射桃園市議員參選人佀廣洋（圖）涉及大麻、毒品爭議。佀廣洋今表示，已於昨晚完成刑事提告，預計周一再向法院提出民事侵權行為訴訟。聯合報系資料照
政治評論員吳靜怡在臉書發文，影射桃園市議員參選人佀廣洋（圖）涉及大麻、毒品爭議。佀廣洋今表示，已於昨晚完成刑事提告，預計周一再向法院提出民事侵權行為訴訟。聯合報系資料照

大麻 佀廣洋 吳靜怡

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