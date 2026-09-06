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影／狂風大浪宜蘭外澳遊客落海漂百米 遙控「動力救生圈」驚險救命

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭外澳沙灘驚傳遊客漂流意外，一名男子戲水時不敵強勁風浪與離岸流，遭大浪推離岸邊達百餘公尺，漸漂漸遠；海巡人員發現後，頂著狂風巨浪緊急拋出「遙控式動力救生圈」，當動力救生圈靠近男子時讓他攀扶緊抓，千鈞一髮之際很快把人救起，化解一場虛驚。

海巡署北部分署第一岸巡隊表示，事發在昨天下午，當時正值「宜蘭外澳・罟浪祭」活動期間，現場湧入許多戲水與觀賽人潮，岸巡的烏石安檢所人員在執行維護勤務時，該名男子不慎落海，逐漸往外海漂離，海浪持續將人往外推，男子體力耗盡無法自行返回，情況危急。

由於風勢掀浪，救援過程艱辛，搜救人員頂著強風大浪一步步走入海中，險些站不穩，岸巡人員出動遙控式動力救生圈救人，拋入海時更一度遭巨浪淹沒，增加操控難度，所幸在海巡人員拉回精準定位，救生圈順利抵達落海者身邊，男子緊緊抱住這項救命神器後成功被帶回岸邊。

獲救男子上岸後意識清楚，經過初步檢查確認身體並無大礙且無就醫需求，在表達感謝後便自行離開。第一岸巡隊特別提醒民眾，進行水域活動時應隨時注意海象與沿岸流變化，切勿游離安全警戒區，若遇急難狀況可撥打海巡「118」專線求助。

宜蘭外澳沙灘正舉辦「宜蘭外澳・罟浪祭」活動，昨天下午驚傳遊客漂流意外，男子被狂風巨浪帶離岸邊百餘公尺，海巡人員拋出「遙控式動力救生圈」，驚險把人救回。圖／海巡署北部分署第一岸巡隊提供
宜蘭外澳沙灘正舉辦「宜蘭外澳・罟浪祭」活動，昨天下午驚傳遊客漂流意外，男子被狂風巨浪帶離岸邊百餘公尺，海巡人員拋出「遙控式動力救生圈」，驚險把人救回。圖／海巡署北部分署第一岸巡隊提供

宜蘭外澳沙灘正舉辦「宜蘭外澳・罟浪祭」活動，昨天下午驚傳遊客漂流意外，男子被狂風巨浪帶離岸邊百餘公尺，海巡人員拋出「遙控式動力救生圈」，驚險把人救回。圖／海巡署北部分署第一岸巡隊提供
宜蘭外澳沙灘正舉辦「宜蘭外澳・罟浪祭」活動，昨天下午驚傳遊客漂流意外，男子被狂風巨浪帶離岸邊百餘公尺，海巡人員拋出「遙控式動力救生圈」，驚險把人救回。圖／海巡署北部分署第一岸巡隊提供

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