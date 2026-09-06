高雄湖內巷弄民宅失火濃煙竄燒 鄰驚喊「燒很大」屋內3人急逃生

高市湖內區民權路巷弄某1樓平房民宅今天上午11時16分許突傳火警，濃煙竄燒，鄰居拍下畫面驚喊「燒很大」；消防局獲報出動2車10人灌救，所幸當時屋內5名泰籍移工中2人不在家，另3人緊急逃生，未傳人員受傷、受困，火勢撲滅，屋內付之一炬。

湖內警分局指出，發生火警的平房平常出租給外籍移工居住，今天上午11時16分突發生火警，消防局獲報後迅速出動2輛消防車及10名消防人員頂著烈火展開灌救，警方在外圍拉封鎖線管制，台電人員也抵達現場。

吳姓屋主也趕到現場，指平房出租給5名泰籍移工，火警當下2人不在家，另3人緊急逃生幸未受傷。火勢在消防員灌救後，順利於11時40分許撲滅，屋內付之一炬，初估財損約10萬元，詳細起火原因由火調科調查。

高市湖內區民權路巷弄某1樓平房民宅今天上午11時16分許突傳火警，濃煙竄燒，消防員在現場搶救。記者石秀華／翻攝

高市湖內區民權路巷弄某1樓平房民宅今天上午11時16分許突傳火警，濃煙竄燒。圖／截自Threads網友xuchu_0509提供影片

高市湖內區民權路巷弄某1樓平房民宅今天上午11時16分許突傳火警，濃煙竄燒。圖／截自Threads網友xuchu_0509提供影片