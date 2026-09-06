高雄某生活百貨女員工整理物品突倒地 無呼吸心跳送醫搶救仍不治

高雄市新興區自立一路某生活百貨楊姓女員工，今天清晨5時50分許在一樓整理搬運物品時突倒地昏迷，警消獲報趕抵，救護員發現楊女已無呼吸心跳，經送醫搶救約1小時，仍宣告不治。

新興警分局指出，自立一路某生活百貨賣場是24小時營業，在店內工作的楊姓女員工（46歲）今天清晨5時50分許在一樓搬運物品，突然整個軟癱倒地不起，其他員工見狀隨即打119求救。

警消趕抵現場，救護員檢視楊女狀況，發現她已無呼吸心跳呈OHCA狀態，緊急將她送醫急救，仍院方搶救約1小時，仍宣告不治。

警方調閱相關畫面，確認死者楊女當時在整理商品時突然昏迷倒地，並無外力介入情形，已通知家屬並報請檢察官相驗釐清死因。

高雄市新興區自立一路某生活百貨楊姓女員工，今天清晨在一樓整理搬運物品時突倒地昏迷，經救護車送醫搶救仍不治。記者石秀華／翻攝