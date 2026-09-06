聽新聞
0:00 / 0:00
台中聯結車把電線勾落 機車騎士行經絆倒反被查出酒駕送辦
台中市一輛聯結車凌晨1時23分行經太平區太平路與永平路口時，因載運的大型空槽體不慎勾住電線，導致電線垂落。當聯結車司機及隨車人員排除時，恰有張姓男子騎機車行經，疑因被垂落電線拉扯而跌倒，所幸僅受多處擦挫傷，送醫後無生命危險。
警方說，但張姓機車騎士（41歲）因身上有酒味，酒測時發現他酒測值超標，被依公共危險罪嫌移送法辦，而聯結車因未依規定申請臨時通行證等，張姓司機（63歲）也被依「道路交通管理處罰條例」第29條1項2款依法製單舉發，最高可罰1萬8千元。
轄區太平警分局呼籲，載運超長、超寬或超高之大型物品，務必依規定向公路監理機關申請臨時通行證並遵守行駛路線。另也嚴正重申酒駕零容忍，切勿心存僥倖酒後上路，共同維護用路人安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。