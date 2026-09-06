台中聯結車把電線勾落 機車騎士行經絆倒反被查出酒駕送辦

嘉義蕭姓女子以1100萬元買下市區一棟老屋，買賣已進入所有權移轉登記及點交階段，不料才買4天就遭鄰宅火災波及。蕭女向鄰居求償房屋損失250萬元，嘉義地院認定火災起因在鄰宅，但考量房屋本身價值及折舊，最後判賠100萬元。

2026-09-06 09:30