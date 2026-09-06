快訊

姓名曝光！29歲台男涉嫌赴日當車手被設局逮捕 老翁遭詐2000萬日圓

美伊衝突落幕油價崩跌？美財長預言40美元 網諷：畫大餅救債市

彰化縣長王惠美未出席魏平政競總成立大會 魏平政：繼續等下去

聽新聞
0:00 / 0:00

台中西屯大樓地下室今竄濃煙 汽車突起火、保全嗆傷急送醫

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區台灣大道三段一處社區大樓，今天上午9時許驚傳火警，該社區地下停車場內一輛汽車因不明原因突起火燃燒，現場瞬間濃煙密布，往上竄流，一名保全人員發現火警後嘗試滅火，但吸入濃煙嗆傷送醫，火勢目前已經撲滅，詳細的起火原因待查。

台中市消防局今早接獲報案後，立即調派5輛消防車、9名警消人員趕赴馳援，警員也同步到場實施周邊交通疏導與秩序管制，避免災情擴大並確保救援動線順暢。

消防人員抵達後火速布設水線灌救，緊急疏散整棟大樓住戶。

現場一名物業保全員在協助通報與初期處置時，不慎吸入大量濃煙導致嗆傷，隨後由救護車緊急送醫治療，所幸並無生命危險，

其餘住戶均及時撤離無人傷亡。火勢在警消全力搶救下迅速撲滅，確切起火原因及財物損失仍有待火調人員進一步鑑識釐清。

台中市西屯區台灣大道三段一棟社區大樓今早地下室傳汽車火警，保全嗆傷送醫。圖／讀者提供
台中市西屯區台灣大道三段一棟社區大樓今早地下室傳汽車火警，保全嗆傷送醫。圖／讀者提供

台中 保全 大樓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

西濱特斯拉火燒車！死者身分曝光 知名重機租賃老闆

花蓮台9線重大車禍2死1傷 母載5歲兒與貨運車碰撞雙亡

日本製紙八代廠拆煙囪一度失火 熔斷作業冒火球

台中市長盧秀燕關切基隆淹水災情 跨縣市馳援抽水機今早出發

相關新聞

高雄某生活百貨女員工整理物品突倒地 無呼吸心跳送醫搶救仍不治

高雄市新興區自立一路某生活百貨楊姓女員工，今天清晨5時50分許在一樓整理搬運物品時突倒地昏迷，警消獲報趕抵，救護員發現楊女已無呼吸心跳，經送醫搶救約1小時，仍宣告不治。

高雄湖內巷弄民宅失火濃煙竄燒 鄰驚喊「燒很大」屋內3人急逃生

高市湖內區民權路巷弄某1樓平房民宅今天上午11時16分許突傳火警，濃煙竄燒，鄰居拍下畫面驚喊「燒很大」；消防局獲報出動2車10人灌救，所幸當時屋內5名泰籍移工中2人不在家，另3人緊急逃生，未傳人員受傷、受困，火勢撲滅，屋內付之一炬。

1100萬房產還在辦過戶！買下4天遭鄰火波及 只獲賠100萬

嘉義蕭姓女子以1100萬元買下市區一棟老屋，買賣已進入所有權移轉登記及點交階段，不料才買4天就遭鄰宅火災波及。蕭女向鄰居求償房屋損失250萬元，嘉義地院認定火災起因在鄰宅，但考量房屋本身價值及折舊，最後判賠100萬元。

北市明倫高中傳火警！火勢燒毀機房設備　27消防員急撲救

台北市大同區明倫高中今早11時許傳出火警，警消獲報立即派員撲救，在案發27分鐘後撲滅火勢，初查現場是校內一棟5層樓建築1樓冒煙起火，燒毀機房設備及管道空間，燃燒面積約0.5平方公尺，確切起火原因待查。

台大宿舍25歲外籍女大生倒臥房內 無呼吸心跳送醫急救仍不治

位於台北市中正區思源街的台大學生宿舍，昨有一名聖克里斯多福及尼維斯籍 25歲女交換生被發現倒臥房間內，警、消昨午3時許獲報介入時，該女已無呼吸心跳，經送台大醫院急救仍不治，確切案情及死因待查。

噪音車深夜在梧棲擾民 清水警迅速開罰單並通報環保局

台中市梧棲區港埠、大智路段今天凌晨傳出有多輛改裝車妨礙安寧，清水警分局立即派遣線上巡邏人員到場，發現多輛疑似噪音車輛，無危險駕車情形，經勤務警網尾隨嚇阻並攔查部分車輛，共告發闖紅燈、違規左轉等交通違規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。