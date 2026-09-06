台中西屯大樓地下室今竄濃煙 汽車突起火、保全嗆傷急送醫

台中市西屯區台灣大道三段一處社區大樓，今天上午9時許驚傳火警，該社區地下停車場內一輛汽車因不明原因突起火燃燒，現場瞬間濃煙密布，往上竄流，一名保全人員發現火警後嘗試滅火，但吸入濃煙嗆傷送醫，火勢目前已經撲滅，詳細的起火原因待查。

台中市消防局今早接獲報案後，立即調派5輛消防車、9名警消人員趕赴馳援，警員也同步到場實施周邊交通疏導與秩序管制，避免災情擴大並確保救援動線順暢。

消防人員抵達後火速布設水線灌救，緊急疏散整棟大樓住戶。

現場一名物業保全員在協助通報與初期處置時，不慎吸入大量濃煙導致嗆傷，隨後由救護車緊急送醫治療，所幸並無生命危險，

其餘住戶均及時撤離無人傷亡。火勢在警消全力搶救下迅速撲滅，確切起火原因及財物損失仍有待火調人員進一步鑑識釐清。