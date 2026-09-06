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高雄駕駛深山迷航車陷泥濘 警衛星定位徒步40分鐘挖開土泥助脫困
吳姓男子昨天上午8時許駕車在高市瑪雅里山區迷航，陷泥濘中動彈不得遂報警求助；警方以衛星定位比對座標，確認吳受困處，但因山區連日下雨警車無法挺進，2名警員棄車徒步40分鐘發現吳男身影，並挖開泥土助吳男車輛脫困，讓吳感激涕零。
六龜警分局那瑪夏分駐所警方昨天上午8時8分許接獲吳姓男子求救報案電話，吳男指在瑪雅里山區開車迷路受困，請求警方協助。那瑪夏分駐所員警林清海、王國雄以衛星定位系統進行座標比對，確認吳男受困於瑪雅里塔羅曾山區林班地一帶，隨即開警車出發援救。
由於山區連日豪大雨，導致山路泥濘，巡邏車輛不易通行挺進深山處。警方考量山區天氣多變且情況迫切，決定「棄車」改以徒步方式，冒險沿險峻的產業道路沿線搜尋。歷經約40分鐘路程，才發現吳男焦急等候的身影。
警方發現吳男休旅車卡在山邊泥濘不堪的道路動彈不得，先上車試著發動車輛，但因輪胎陷入泥中不易駛出，後將土泥挖開，才順利將車輛引導駛離泥濘區域。
後警方一路護送吳男的車至台29線公路民族橋安全地點，吳男對警方不畏艱難、徒步入山救援的辛勞與積極作為表達由衷的感謝。
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